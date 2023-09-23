بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد إناث: المنتخب الجزائري يفوز على جمهورية الكونغو (29- 20) ويحل سابعا

وكان المنتخب الجزائري لكرة اليد اناث لأقل من 18 سنة, قد انهزم يوم الاربعاء امام نظيره المصري بنتيجة (18- 30) في الدور ربع النهائي من بطولة افريقيا لهذه الفئة العمرية الجارية بالقاعة المغطاة "محمد المزالي" بمدينة المنستير التونسية (16 - 23 سبتمبر).
يذكر ان السباعي الجزائري انهى الدور الاول في المركز الرابع و الاخير في المجموعة الاولى بثلاث انهزامات امام كل من نيجيريا بنتيجة 18-28 وتونس 16- 29 و غينيا 17-29 .
و سيجمع اللقاء النهائي المنتخب الغيني بنظيره المصري اليوم السبت انطلاقا من الساعة السادسة و نصف مساء و سيكون مسبوقا بالمباراة من اجل المركز الثالث بين نيجيريا و انغولا (00ر16) .
و قد ضمنت المنتخبات الاربعة التى بلغت المربع الذهبي مشاركتها في مونديال 2024 .(