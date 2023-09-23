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بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد إناث: المنتخب الجزائري يفوز على جمهورية الكونغو (29- 20) ويحل سابعا

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:06     الفئـة : رياضــة
بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد إناث: المنتخب الجزائري يفوز على جمهورية الكونغو (29- 20) ويحل سابعا

تونس - انهى المنتخب الجزائري لكرة اليد اناث لأقل من 18 سنة مشاركته في بطولة افريقيا للأمم الجارية في مدينة المنستير التونسية في المركز السابع عقب فوزه على نظيره  من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 29 مقابل 20 اليوم السبت في المرتبة الترتيبية من اجل  تحديد المركزين السابع و الثامن.

وكان المنتخب الجزائري لكرة اليد اناث لأقل من 18 سنة, قد انهزم  يوم الاربعاء امام نظيره المصري بنتيجة (18- 30) في الدور ربع النهائي من بطولة افريقيا لهذه الفئة العمرية الجارية بالقاعة المغطاة "محمد المزالي" بمدينة المنستير التونسية  (16 - 23 سبتمبر).

يذكر ان السباعي الجزائري انهى الدور الاول في المركز الرابع و الاخير في المجموعة الاولى بثلاث انهزامات امام كل من نيجيريا بنتيجة 18-28 وتونس 16- 29 و غينيا 17-29 .

و سيجمع اللقاء النهائي المنتخب الغيني بنظيره المصري اليوم السبت انطلاقا من الساعة السادسة و نصف مساء و سيكون مسبوقا بالمباراة من اجل المركز الثالث بين نيجيريا و انغولا (00ر16) .

و قد ضمنت المنتخبات الاربعة التى بلغت المربع الذهبي مشاركتها في مونديال 2024 .(

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 15:23
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بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد إناث: المنتخب الجزائري يفوز على جمهورية الكونغو (29- 20) ويحل سابعا
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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