كرة القدم : رئيس "الكاف" يهنئ وليد صادي بعد انتخابه رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية "فاف"

وبعث رئيس الكاف رسالة تهنئة للوافد الجديد على راس "الفاف" , متمنيا له النجاح في مهمته رفقة مكتبه الفدرالي.
وقال باتريس موتسيبي في برقيته: "هذه الانتخابات تثبت الثقة التي يضعها أعضاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في شخصك , أتطلع لمقابلتك قريبا".
وللتذكير, تم انتخاب وليد صادي, المرشح الوحيد, رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم للفترة المتبقية من الولاية الأولمبية 2020-2024.
وتم انتخاب صادي (43 عاما) بالأغلبية, حيث حصل على 76 صوتا مقابل 5 أصوات ضد وصوت واحد ملغى, من أصل 82 صوتا تم الإدلاء بها.
ويأتي صادي خلفا لجهيد زفيزيف الذي أعلن استقالته في 16 يوليو الماضي, إثر إخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كوميكس) خلال الانتخابات التي جرت الخميس 13 يوليو 2023 بأبيجان (كوت ديفوار).