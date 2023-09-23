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كرة القدم : رئيس "الكاف" يهنئ وليد صادي بعد انتخابه رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية "فاف"

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:00     الفئـة : رياضــة
كرة القدم : رئيس &quot;الكاف&quot; يهنئ وليد صادي بعد انتخابه رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية &quot;فاف&quot;

الجزائر - هنأ رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, باتريس موتسيبي, الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للعبة,  وليد صادي , الذي تم انتخابه يوم الخميس الماضي , خلال الجمعية العامة الانتخابية التي عقدت بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (بالجزائر العاصمة) , حسبما أشارت الهيئة الفيدرالية اليوم السبت.

وبعث رئيس الكاف رسالة تهنئة للوافد الجديد على راس "الفاف" , متمنيا له النجاح في مهمته رفقة مكتبه الفدرالي.

وقال باتريس موتسيبي في برقيته: "هذه الانتخابات تثبت الثقة التي يضعها أعضاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في شخصك , أتطلع لمقابلتك قريبا".

وللتذكير, تم انتخاب وليد صادي, المرشح الوحيد, رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم للفترة المتبقية من الولاية الأولمبية 2020-2024. 

وتم انتخاب صادي (43 عاما) بالأغلبية,  حيث حصل على 76 صوتا مقابل 5 أصوات ضد وصوت واحد ملغى, من أصل 82 صوتا تم الإدلاء بها.

ويأتي صادي خلفا لجهيد زفيزيف الذي أعلن استقالته في 16 يوليو الماضي, إثر إخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كوميكس) خلال الانتخابات التي جرت الخميس 13 يوليو 2023 بأبيجان (كوت ديفوار).

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كرة القدم : رئيس "الكاف" يهنئ وليد صادي بعد انتخابه رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية "فاف"
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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