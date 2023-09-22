تنصيب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية

الجزائر - تم مؤخرا التنصيب الرسمي للجنة وطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية لعهدة مدتها 4 سنوات، حسب العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وحسب المصدر نفسه، فان تنظيم وسير وأعضاء هاته اللجنة قد تم تحديدها بناء على المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-02 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016.

ومن بين الأعضاء الذي يشكلون هاته اللجنة،عبسة تيجاني، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ويوسف فتحي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وحساني مصطفى علي، المدير المكلف بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، وبلغول فتحي مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم.

والى جانبهم، نجد رؤساء لاتحاديات، لا سيما سيليني ياسين، رئيس اتحادية الجيدو وممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، وياسين لوعيل، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى و كذا سيد أحمد العسري، رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين.

كما تحصي اللجنة عديد التقنيين، لا سيما ادريس حواس، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، ومزيان مراد، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية للملاكمة، وبولمرقة حسيبة، رياضية نخبة ومستوى عال و كذا عنتر يحي، رياضي نخبة ومستوى عال.

و"تتمم قائمة أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، بممثل عن اللجنة الوطنية شبه الأولمبية عند تنصيبها. ويمكن اللجنة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها بحكم مؤهلاته"، كما جاء في الجريدة الرسمية.

وبخصوص "أمانة" اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية، "تتولى المديرية المكلفة بالرياضة" المهام، حسب المصدر نفسه.