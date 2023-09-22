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الجيدو/ الجائزة الكبرى لباكو لذوي الاحتياجات الخاصة: الجزائر تشارك بأربعة مصارعين في موعد اذربيجان

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 18:57     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تشارك الجزائر بأربعة مصارعين في  دورة الجائزة الكبرى للجيدو لباكو (اذربيجان) التي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى الألعاب البرالمبية المقبلة بباريس 2024, حسبما أعلنته اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح نفس المصدر، أن المنتخب الوطني لرياضة الجيدو لذوي الاحتياجات الخاصة  تنقل اليوم الجمعة إلى مدينة باكو (أذربيجان) للمشاركة في الجائزة الكبرى المقررة من 24 الى 26 سبتمبر 2023،  التي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى الألعاب البرالمبية المقبلة بباريس.

ويتشكل المنتخب الجزائري  من المصارعين : اولد قويدر اسحاق (فئة ج 2/اقل من 60كغ)،   عبد الرحمان شنوان (فئة ج 1/أكثر من 90كغ)، مولود مولا (ج 2/اقل من 73كغ) وعبد القادر بوعامر.

من جهته يشارك حاليا المنتخب الوطني الجزائري لتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في فعاليات البطولة الإفريقية التي تحتضنها مدينة الجيزة المصرية من 20 الى 23 سبتمبر 2023 و المؤهلة إلى الألعاب البرالمبية المقبلة بباريس. 

وضمت قائمة الرياضيين الجزائريين المشاركين ستة رياضيين هم:  مقداد الهاشمي (فئة 3)، زايدي خير الدين (فئة 3)،  عباسي عاشور (فئة 7)،  لعبيدي عمار (فئة 7)،  زريغي مداني (فئة 10) وكريم بومدوحة (فئة 10).

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الجيدو/ الجائزة الكبرى لباكو لذوي الاحتياجات الخاصة: الجزائر تشارك بأربعة مصارعين في موعد اذربيجان
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 18:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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