كأس الكونفدرالية لكرة القدم (نادي الفتح- اتحاد الجزائر): الاتحاد يستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري مساء السبت

الجزائر- يدشن ممثل الجزائر, فريق اتحاد الجزائر, حملة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية لكرة القدم (كاف), باختبار صعب عندما يحل ضيفا على نادي الفتح الرباطي, يوم غد السبت على (30ر20), في لقاء مؤجل عن ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمنافسة القارية.

وسيدخل نادي "سوسطارة" هذه الموقعة الصعبة بمعنويات عالية بعد تمكنه من افتكاك الكأس الافريقية الممتازة "السوبر" من يدي الأهلي المصري (1-0) سهرة الجمعة الماضية بمدينة الطائف السعودية.

وكونه حامل لقب كأس الكاف في الموسم الاخير (2022-2023), سيكون فريق "البهجة" النادي الذي يطمح الجميع الى الإطاحة به, إلا أن أصحاب اللونين الأحمر والأسود سيدخلون هذه المقابلة بذهنية المرشح في الذهاب بعيدا خلال منافسة الكاف.

وتحسبا لهذا "الداربي" المغاربي القوي, استأنف لاعبو المدرب عبد الحق بن شيخة, التدريبات منذ الاثنين, غداة عودتهم من السعودية حاملين معهم كأس "السوبر", بتعداد مكتمل باستثناء اللاعب فتوحي المصاب والمعفى من السفرية الى الرباط.

وفي تصريح للصفحة الرسمية للفريق على "فايسبوك", أكد المدرب المساعد للاتحاد, فريد زميتي, أن "المباراة ستكون صعبة كونها داربي مغاربي, إلا أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد التتويج بكأس السوبر, وحضرنا جيدا للعودة إلى منافسة كأس الكنفيدرالية".

وأضاف "سنواجه فريقا آخرا بمعطيات وخطة مختلفتين, حتى اللاعبين الجدد اندمجوا وهذا شيء ايجابي, وسنخوض هذا اللقاء بنفس العزيمة التي لعبنا بها مباراة السوبر الافريقية".

من جهته اكد لاعب الوسط المالي في صفوف اتحاد الجزائر سيكة كوناتي ان هدف فريقه هو العودة بالفوز و قطع خطوة نحوى التاهل الي مرحلة المجموعات رغم اعترافه بصعوبة المواجهة خارج القواعد.

وحل وفد "سوسطارة" بالعاصمة الرباط, منذ أمس الخميس, لوضع آخر اللمسات تحسبا لهذه المواجهة الهامة حيث برمج الطاقم الفني بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة حصتين تدريبيتين الاخيرة يوم الجمعة بالملعب الذى سيحتضن المباراة و في توقيت اللقاء .

وكان نادي الفتح قد أزاح من طريقه في الدور التمهيدي الأول نادي لوتو بوبو من البنين بعد ان فاز عليه ذهابا و اياب (3-0, 0-2)

وجرت بقية مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف, أيام الجمعة 15 و السبت 16 و الاحد 17 سبتمبر و اجلت هذه المواجهة بسبب التزامات اتحاد الجزائر بالكاس الافريقية الممتازة امام النادي الاهلي المصري التى جرت يوم 16 سبتمبر بمدينة الطائف السعودية.

وعينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم ليبي لإدارة مباراة اتحاد الجزائر أمام الفتح الرباطي تحت قيادة المبروك محمد (حكم رئيسي) بمساعدة عطية محمد عيسى (مساعد حكم أول) و وحيد الجهاوي(مساعد حكم ثاني). اما الحكم الرابع فهو عبدالرزاق أحمد فيما اسندت مهمة محافظ اللقاء للتونسي بوسايري بوجلال.

وستجرى مباراة الإياب بين الفريقين في الفاتح أكتوبر القادم بملعب –ميلود هدفي- بوهران.

ويذكر أن الاتحاد توج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نادي يونغ افريكانز التنزاني (ذهابا بـ2-1 و ايابا بـ0-1).