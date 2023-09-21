Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة العالم  للكرات الحديدية لأقل من 19 سنة: تأهل الجزائريين بادة حسام والمداح ياسمين وبوقلال شفيق و ترياكي هاني اسلام إلي الدور الربع النهائي في الرافل

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 17:47     الفئـة : رياضــة

وهران - تأهل الجزائريون بادة حسان (فردي ذكور) و بوقلال شفيق-ترياكي هاني إسلام (زوجي ذكور) و بدة حسان و المداح ياسمين (ثنائي مختلط) اليوم الخميس إلي الدور ربع النهائي لمنافسات الرافل في إطار بطولة العالم للكرات الحديدية لأقل من 19 سنة المنظمة بقصر الرياضة "حمو بوتليليس" بوهران حسبما علم من المنظمين.

وقد احتل الجزائري بادة حسام في الفردي ذكور المرتبة الثانية في دور المجموعات حيث سيواجه في الدور الربع النهائي مساء اليوم ربادي من الأورغواي .

كما انتزع الجزائريان بادة حسام و المداح ياسمين في الزوجي المختلط صدارة المجموعة في مرحلة التصفيات و سيواجهان في الدور الربع النهائي رياضيين من تركيا.

وفي الزوجي ذكور تأهل كل من بوقلال شفيق و ترياكي هاني إسلام إلي نفس الدور في انتظار تحديد منافسيهما لاحقا,كما أشير إليه.

سيكتمل الدور ربع النهائي مساء اليوم فيما سيجرى الدور نصف النهائي غدا الجمعة بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة العالم  للكرات الحديدية لأقل من 19 سنة: تأهل الجزائريين بادة حسام والمداح ياسمين وبوقلال شفيق و ترياكي هاني اسلام إلي الدور الربع النهائي في الرافل
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 17:47     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.21

المكسيك : القضية الصحراوية ضمن جدول أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها

23.09.21

افتتاح تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف"

23.09.21

السيد هني يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الثنائي

23.09.21

تجارة: افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بداكار

23.09.21

وزير العدل يستقبل المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

23.09.21

وفد عن المجلس الوطني الصحراوي يزور مقر مجلس الأمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

رئيس الجمهورية يرافع من نيويورك من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم