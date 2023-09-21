بطولة العالم  للكرات الحديدية لأقل من 19 سنة: تأهل الجزائريين بادة حسام والمداح ياسمين وبوقلال شفيق و ترياكي هاني اسلام إلي الدور الربع النهائي في الرافل

وقد احتل الجزائري بادة حسام في الفردي ذكور المرتبة الثانية في دور المجموعات حيث سيواجه في الدور الربع النهائي مساء اليوم ربادي من الأورغواي .
كما انتزع الجزائريان بادة حسام و المداح ياسمين في الزوجي المختلط صدارة المجموعة في مرحلة التصفيات و سيواجهان في الدور الربع النهائي رياضيين من تركيا.
وفي الزوجي ذكور تأهل كل من بوقلال شفيق و ترياكي هاني إسلام إلي نفس الدور في انتظار تحديد منافسيهما لاحقا,كما أشير إليه.
سيكتمل الدور ربع النهائي مساء اليوم فيما سيجرى الدور نصف النهائي غدا الجمعة بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران.