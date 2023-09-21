كرة القدم/ كان-2023 (عملية القرعة): الجزائر في المستوى الأول

وبالإضافة إلى الجزائر، يضم المستوى الأول أفضل المنتخبات في القارة استنادا إلى آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنشور اليوم الخميس.
ويتعلق الامر بكل من السنغال (20)، تونس (29)، مصر (35) ،كوت ديفوار (البلد المنظم) والمغرب (13).
ومعلوم أن الخضر تأهلوا منذ الجولة الرابعة من التصفيات عن المجموعة السادسة بخمسة انتصارات وتعادل، حاصدا بذلك 16 نقطة من بين 18 ممكنة.
- تركيبة المستويات لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2023 المقررة بكوت ديفوار من 13 يناير الى 11 فبراير القادم:
المستوى الاول: كوت ديفوار (البلد المنظم)، المغرب، السينغال، تونس، الجزائر، مصرالمستوى الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينافاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
المستوى الثالث: جنوب افريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا المستوى الرابع : غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنغولا، غامبيا وتنزانيا.