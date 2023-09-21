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كرة القدم/ كان-2023 (عملية القرعة): الجزائر في المستوى الأول

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 17:19     الفئـة : رياضــة
كرة القدم/ كان-2023 (عملية القرعة): الجزائر في المستوى الأول

القاهرة - تم تصنيف المنتخب الجزائري في المستوى الأول تحسبا لعملية القرعة، المقررة يوم 12 أكتوبر القادم بأبيجان، والخاصة بنهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار، حسب المستويات الأربعة التي كشفت عنها الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الخميس.

وبالإضافة إلى الجزائر، يضم المستوى الأول أفضل المنتخبات في القارة استنادا إلى آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنشور اليوم الخميس.

ويتعلق الامر بكل من السنغال (20)، تونس (29)، مصر (35) ،كوت ديفوار (البلد المنظم) والمغرب (13).

ومعلوم أن الخضر تأهلوا منذ الجولة الرابعة من التصفيات عن المجموعة السادسة بخمسة انتصارات وتعادل، حاصدا بذلك 16 نقطة من بين 18 ممكنة.

 

- تركيبة المستويات لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2023 المقررة بكوت ديفوار من 13 يناير الى 11 فبراير القادم:

المستوى الاول: كوت ديفوار (البلد المنظم)، المغرب، السينغال، تونس، الجزائر، مصرالمستوى الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينافاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

المستوى الثالث: جنوب افريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا المستوى الرابع : غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنغولا، غامبيا وتنزانيا.

 

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 17:25
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كرة القدم/ كان-2023 (عملية القرعة): الجزائر في المستوى الأول
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 17:19     الفئـة : رياضــة   شارك

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