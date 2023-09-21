الجمعية العامة الانتخابية للفاف: "لدينا الوقت لتحقيق الأهداف المسطرة"

الجزائر - أكد الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، وليد صادي، اليوم الخميس بالجزائر، أن فترة إشرافه على هرم الهيئة الى غاية نهاية العهدة الاولمبية الحالية ستكون "كافية" لتحقيق الأهداف التي سطرها في برنامجه الانتخابي.

وصرح صادي خلال ندوة صحفية على هامش انتخابه رئيسا جديدا للفاف "لدينا الوقت الكافي لتحقيق الاهداف المسطرة بالعزيمة، وسنلتقي في نهاية العهدة لمناقشة النقاط الـ21 التي تحدثت عنها في برنامجي".

وأضاف "عدت الى بيتي لتسيير فترة انتقالية بعدما كنت عضوا فيدراليا، ولدي شعور كبير كمحب للبلاد لأنها مهمة وطنية".

وجدد صادي حديثه عن سياسة اليد الممدودة التي تطرق اليها قبل الجمعية العامة الانتخابية دون استثناء أي طرف من بينهم الرؤساء السابقون للفاف.

وأفاد "أقول للجميع، من اراد ان يتقدم بنصيحة تخدم المصلحة الوطنية، فالباب يبقى مفتوحا، حتى لو كان رئيسا سابقا، كروراوة، زطشي، عمارة شرف الدين او زفيزف، ويدي ممدودة للجميع دون عقدة و لا أي خلفيات".

وفيما يخص المنتخب الوطني، أكد صادي قائلا "المنتخب الوطني من أولوياتي وسنضاعف الامكانيات لبلماضي وسنوفر له كل عوامل النجاح لتحقيق الاهداف المطلوبة خاصة في 2024 وسنحمي الفريق الوطني من الظلم التحكيمي بالشيء الذي نقدر عليه".

ولمضاعفة الدعم لفريق الوطني والكرة الجزائرية عموما، أشار المتحدث أنه دخل في "مفاوضات مع ممولين جدد سيما في ظل الوضع المالي الصعب التي تعيشه الاتحادية".

وعرج الى محاربة الفساد، سيما في كرة القدم الهاوية بقوله "يأتي ذلك برفع العراقيل والصعوبات التي وضعها بعض الاشخاص الذين يحاربون ممارسة كرة القدم".

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وكشف الرئيس الجديد ايضا "سطرت برنامج استعجالي لانقاذ الكرة الهاوية وسيتم اتخاذ قرارات مع المكتب الفيدرالي قريبا حول هذا الامر، خاصة وأني اصطدمت بما تعيشه من مشاكل وعراقيل".

وعبر صادي عن عدم رضاه عن العمل التي تقوم به لجنة تأهيل الملاعب مؤكدا انه "سيتم اتخاذ قرارات حول هذه العملية لتصبح سهلة وبسيطة".

واختتم "ليس من ألوياتي في الوقت الحالي الاستثمار في مركز التكوين ولا في الفندق. وإذا كانت الوضعية المالية مريحة لم لا في الفنادق" مشيرا إلي أن التكوين الذى ستركزه عليه الفاف هو النخبة.

وتم انتخاب وليد صادي (43 سنة)، المترشح الوحيد، رئيسا جديدا للفاف، لإتمام ما تبقى من العهدة الأولمبية 2020-2024، خلال أشغال الجمعية العامة التي جرت اليوم الخميس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة).

وتحصل صادي، وهو عضو فيدرالي من 2009 الى 2017، على 76 صوتا مقابل 5 أصوات ضد وواحد ملغى من بين 82 المعبر عنها.

وبهذا يخلف صادي، الرئيس السابق جهيد زفيزف، الذى استقال من منصبه في 16 يوليو الفارط، إثر إخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كوميكس) خلال الانتخابات التي جرت الخميس 13 يوليو 2023 بأبيجان (كوت ديفوار).

ويصبح صادي العضو الحالي في مجلس إدارة فريق وفاق سطيف، الرئيس ال 16 للاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ 1962.