الجمعية العامة الانتخابية للفاف : انتخاب وليد صادي رئيسا جديدا

وتحصل صادي (43 سنة) على 76 صوتا مقابل 5 اصوات ضد وواحد ملغى من بين 82 المعبر عنها.
وبهذا يخلف صادي, الرئيس السابق جهيد زفيزف, الذى استقال من منصبه في 16 يوليو الفارط, إثر إخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كوميكس) خلال الانتخابات التي جرت الخميس 13 يوليو 2023 بأبيجان (كوت ديفوار).
ويصبح صادي العضو الحالي في مجلس إدارة فريق وفاق سطيف, الرئيس الـ16 للاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ 1962.
رؤساء الاتحادية الجزائرية منذ 1962
محند معوش : من اكتوبر 1962 الى اكتوبر 1969
مصطفى بناونيش : من اكتوبر 1969 الى 1973
عمار بن عدودة ,من يوليو 1973 الى مايو 1975
عبد النور بكة /من اغسطس 1975 الى يناير 1978
بلعيد لكارن : من سبتمبر 1987 الى اكتوبر 1988
عمر كزال : من يوليو 1989 الى نوفمبر 1992 وافريل 2000 الى اغسطس 2001
عيساوي مولدي : من سبتمبر 1993 الى يوليو 1994
رشيد حرايق :من يوليو 1994 الى يناير 1995
محمد لعايب : من اغسطس 1996 الى ديسمبر 1996
محمد ديابي : من نوفمبر 1997 الى يونيو 1999
محمد روراوة :من نوفمبر 2001 الى يناير 2006, فبراير 2009 الى فبراير 2013 ومارس 2013 الى فبراير 2017
حميد حداج ,من يناير 2006 الى فبراير 2009
خير الدين زطشي /من مارس 2017 الى مارس 2021
عمارة شرف الدين :من 15 افريل 2021 الى اغسطس 2023
جهيد زفيزف : من 7 يوليو 2022 الى 16 يوليو 2023 .
وليد صادي : 21 سبتمبر 2023 .