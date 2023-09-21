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الجمعية العامة الانتخابية للفاف : انتخاب وليد صادي رئيسا جديدا

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 12:03     الفئـة : رياضــة
الجمعية العامة الانتخابية للفاف : انتخاب وليد صادي رئيسا جديدا

الجزائر- انتخب وليد صادي, المترشح الوحيد, رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف),لإتمام ما تبقى من العهدة الأولمبية 2020-2024, خلال أشغال الجمعية العامة التي جرت اليوم الخميس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة).

وتحصل صادي (43 سنة) على 76 صوتا  مقابل 5 اصوات ضد  وواحد ملغى من بين 82 المعبر عنها.

وبهذا يخلف صادي, الرئيس السابق جهيد زفيزف, الذى استقال من منصبه في 16 يوليو الفارط, إثر إخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كوميكس) خلال الانتخابات التي جرت الخميس 13 يوليو 2023 بأبيجان (كوت ديفوار).

ويصبح صادي العضو الحالي في مجلس إدارة فريق وفاق سطيف, الرئيس الـ16 للاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ 1962.

 

   رؤساء الاتحادية الجزائرية منذ 1962

 

 

 

محند معوش       : من اكتوبر 1962 الى  اكتوبر 1969

مصطفى بناونيش : من اكتوبر 1969 الى 1973

عمار بن عدودة   ,من يوليو 1973 الى مايو 1975

عبد النور بكة     /من اغسطس 1975 الى يناير 1978

بلعيد لكارن       : من سبتمبر 1987 الى اكتوبر 1988

عمر كزال        : من يوليو 1989 الى نوفمبر 1992 وافريل 2000 الى اغسطس 2001

عيساوي مولدي  : من سبتمبر 1993 الى يوليو 1994

رشيد حرايق     :من يوليو 1994 الى يناير 1995

محمد لعايب     : من اغسطس 1996 الى ديسمبر 1996

محمد ديابي      : من نوفمبر 1997 الى يونيو 1999

محمد روراوة :من نوفمبر 2001 الى يناير 2006, فبراير 2009 الى فبراير 2013 ومارس 2013 الى فبراير 2017

حميد حداج ,من يناير 2006 الى فبراير 2009

خير الدين زطشي   /من مارس 2017 الى مارس 2021

عمارة شرف الدين :من 15 افريل 2021 الى اغسطس 2023

جهيد زفيزف       : من 7 يوليو 2022 الى 16 يوليو 2023 .

وليد صادي        : 21 سبتمبر  2023 .

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 12:56
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الجمعية العامة الانتخابية للفاف : انتخاب وليد صادي رئيسا جديدا
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 12:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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