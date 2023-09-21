ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم : الخضر يتراجعون للمركز 34 عالميا في تصنيف الفيفا الجديد

وحسب التصنيف الجديد, فقد احتل أبناء جمال بلماضي المركز 34 عالميا, برصيد 1509.5, وبخسارة 1.73 نقطة أي بتراجع بمركز واحد مقارنة بتصنيف شهر يوليو الفارط.
و على الصعيد القاري احتفظت التشكيلة الوطنية بالمركز الرابع و الثالث عربيا. و كان رفاق القائد رياض محرز قد خاضوا مباراتين في سبتمبر تعادلوا في الاولى امام تنزانيا (0-0) في تصفيات كاس افريقيا للامم 2023 و فازوا في الثانية على السنغال وديا بنتيجة 1-0 بدكار.
و على صعيد مقدمة الترتيب احتفظت الارجنتين بطلة العالم 2020 بالمرتبة الاولى متبوعة بفرنسا و البرازيل على التوالي.
و سينشر الترتيب المقبل للفيفا يوم 26 اكتوبر 2023.