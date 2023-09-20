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بطولة العالم للكرات الحديدية:  نطمح  للتتويج بميداليتين على الأقل في منافسة الرافل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 18:05     الفئـة : رياضــة

وهران - يطمح المنتخب الجزائري للرافل لأقل من 19 سنة إلى تحقيق ميداليتين على الأقل في بطولة العالم  لأقل من 19 سنة ذكور و إناث  الذي يحتضنها قصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري, حسبما أفاد بذلك اليوم الأربعاء رئيس الاتحادية الجزائرية للرافل و البيارمايدي محمد الأمين.

و قال السيد مايدي في تصريح لوأج "طموحنا كبير في هذه المنافسة الدولية التي تحتضنها الجزائر و نسعى إلى تحقيق ميداليتين على الأقل سواء كانت ذهبية أو فضية أو برونزية".

و ذكر "شكلنا فريقا من 6 رياضيين 3 ذكور و3 إناث و قمنا بإجراء تربصات على مستوى المركز الوطني الجهوي للمنتخبات الرياضية بولاية الشلف. حققنا ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية الأخيرة في تخصصات الرمي بالدقة و في الفردي ذكور و ثنائي ذكور و هو ما حفز الرياضيين لرفع سقف الطموحات و اعتلاء منصات التتويج".

و أضاف "فريقنا منسجم و هي أول تجربة للمنتخب الجزائري لفئة 19 سنة ذكور و إناث. نحن في مرحلة التكوين للتحضير للاستحقاقات القادمة و هي فرصة للاحتكاك مع أحسن المنتخبات العالمية في هذا الاختصاص على غرار ايطاليا و فرنسا و الأرجنتين".

تتكون التشكيلة الوطنية من 6 رياضيين و يتعلق الأمر بكل من بدة حسان و بوقلال شفيق و ترياكي هاني إسلام (ذكور) و المداح مارية و المداح ياسمين أنفال و مايدي نور الهدى (إنات).

و انطلقت اليوم الأربعاء منافسات الرافل لأقل من 19 سنة ذكور و إناث بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران في الزوجي ذكور و إناث و الزوجي المختلط و الفردي إناث و ذكور و الرمي بالدقة ذكور و إناث بمشاركة 56 رياضيا يمثلون 23 دولة.

و تتواصل الأدوار التصفوية إلى غاية يوم غد الخميس على أن ينطلق الدور الربع النهائي بعد غد الجمعة .

للتذكير يقوم بإدارة منافسات البطولة العالمية للشباب لرياضة الكرات الحديدية في اختصاصي اللعب الطويل ذكور لأقل من 18 و 23 سنة و الرافل لفئة أقل من 19 سنة إناث و ذكور 15 حكما دوليا وفق المنظمين.

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بطولة العالم للكرات الحديدية:  نطمح  للتتويج بميداليتين على الأقل في منافسة الرافل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 18:05     الفئـة : رياضــة   شارك

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