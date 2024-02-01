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تصفيات كاس إفريقيا 2024 للسيدات: الجزائر تفوز في أوغندا 2-1 وتقترب من التأهل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 16:38     الفئـة : رياضــة
تصفيات كاس إفريقيا 2024 للسيدات: الجزائر تفوز في أوغندا 2-1 وتقترب من التأهل

كامبالا - فاز المنتخب الوطني  النسوي (أ) لكرة القدم، على نظيره الاوغندي 2-1الشوط الاول (0-0) اليوم الاربعاء ، بملعب المركز الرياضي التابع للاتحاد الأوغندي بنجيرو، لحساب الدور الاول ذهاب من تصفيات كاس افريقيا للأمم (2024).

وسجل اهداف المباراة كل من ايمان شبال (د 74) و حبيبة كرشوني (د 51) لصالح المنتخب الجزائري فيما قلص الفارق لأوغندا اللاعبة فوزية نجامبا (د 87 ض ج) .

وتعد هذه المواجهة الرسمية الاولى للتشكيلة الوطنية تحت اشراف المدرب الجديد فريد بن ستيتي.

وستقام مباراة الاياب يوم الثلاثاء 26 سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران.

وسيواجه الفائز بالمواجهة المزدوجة بين الجزائر و اوغندا في الدور الثاني و الاخير، المقرر في 27 نوفمبر و 5 ديسمبر 2023، المتأهل  من المباراة المزدوجة الاخرى بين بورندي و إثيوبيا.

وتعود اخر مشاركة للمنتخب الوطني النسوي في نهائيات كاس افريقيا، الى دورة 2018 التي جرت بغانا و خرج فيها المنتخب في الدور الاول، علما ان المنتخب النسوي قد شارك في دورات (2004 و 2006 و 2010 و 2014).

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تصفيات كاس إفريقيا 2024 للسيدات: الجزائر تفوز في أوغندا 2-1 وتقترب من التأهل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 16:38     الفئـة : رياضــة   شارك

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