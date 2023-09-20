اليوم العالمي للرياضة الجامعية: بداري يؤكد أن قطاعه يراهن على جعل الجامعة "قاطرة" لإعداد رياضيين نخب

الجزائر - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن قطاعه يراهن على جعل الجامعة "قاطرة" لإعداد رياضيين نخب مؤهلين لتمثيل الجزائر في مختلف المنافسات والبطولات.

وفي كلمته, خلال إشرافه رفقة وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, بالمركب الرياضي لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر (3), على إعطاء إشارة انطلاق البطولة الوطنية الأولى للرياضة الجامعية, أعرب السيد بداري عن مساعي قطاعه لجعل الجامعة "خلاقة للثروة في مجال المنافسة الرياضية, وقاطرة لإعداد رياضيين نخب مؤهلين لتمثيل الجزائر في مختلف المنافسات والبطولات".

وأبرز الوزير في ذات السياق, أن هذه البطولة "تهدف إلى تقييم قدرة الجامعة على تعبئة رياضييها وإعدادهم ليكونوا في المستقبل نخبا قادرة على إعطاء صورة مشرفة للجزائر, كما أنها تبين لا محالة الدور السوسيولوجي للرياضة الجامعية من خلال تنظيم المنافسات المختلفة".

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وأضاف أن إطلاق هذه البطولة, الذي يتزامن وإحياء اليوم العالمي للرياضة الجامعية المصادف لـ20 سبتمبر, "يأتي تجسيدا لالتزامي رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الـ41 و الـ47 بجعل الرياضة الجامعية حافزا للرياضيين لحمل مشعل الجزائر في مختلف المحافل الرياضية, وكذا تجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 16 أبريل 2023".

للإشارة, فإن رئيس الجمهورية, كان قد أسدى تعليمات خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2023, بضرورة "إعادة أمجاد الرياضة الجامعية بإطلاق بطولات الرياضات الجماعية ما بين الجامعات والأحياء الجامعية".

وعلى هامش إطلاق هذه البطولة, الذي عرف حضور مسؤولين وإطارات جامعية ورياضية, وقع مدير جامعة الجزائر (3), خالد رواسكي, ومدير جامعة الجزائر (1) فارس مختاري, تحت إشراف الوزيرين, على اتفاقية تعاون وتبادل تهدف إلى "تمكين الطلبة والأساتذة والموظفين التقنيين والإداريين لكليات الجامعات المختلفة من الاستفادة من المنشآت الموجودة بمعهد التربية الرياضية والبدنية".

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كما قام الوزيران بتفقد مختلف المنشآت الرياضية الخاصة بالرياضات الفردية والجماعية والوقوف على مدى جاهزيتها لاحتضان المنافسات, على غرار قاعات رياضة كرة اليد وكرة السلة, المسبح وملعب كرة القدم.