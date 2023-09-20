الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة- مولودية الجزائر قمة الجولة الثانية

الجزائر - تشهد الجولة الثانية لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة والسبت, مواجهة القمة بين فريقي شباب قسنطينة والضيف مولودية الجزائر, والتي يهدف فيها الطرفان الى تحقيق الفوز لكن بأهداف متباينة , حيث يصبو الأول الى محو أثر هزيمة الجولة الاولى ومرارة الاقصاء من رابطة ابطال افريقيا, فيما يريد الثاني تأكيد بدايته القوية.

وبعد النكسة الافريقية, اثر خروجه المبكر على يد النجم الساحلي (تونس) من منافسة رابطة الابطال, تلقى شباب قسنطينة خيبة أخرى خلال سفريته الى البيض على يد المولودية المحلية (0-1) لحساب الجولة الاولى.

هذه النتائج انعكست سلبا على البيت "القسنطيني" عندما عبر الانصار عن غضبهم, مطالبين اللاعبين بتحقيق الاستفاقة في مباراة القمة أمام فريق مولودية الجزائر.

هذا الأخير, يطمح الى العودة للعاصمة بنتيجة جيدة من أجل تأكيد بدايته القوية عندما أطاح بالوافد الجديد, نجم بن عكنون برباعية نظيفة في افتتاح الموسم الجديد, وهي النتيجة التي سمحت له بتصدر الترتيب بأفضلية الأهداف.

ما يوحي أن اللقاء سيكون قويا ومشدودا, هو أن الفريقين قاما باستقدامات نوعية, سيما بالنسبة للمولودية التي جلبت أفضل اللاعبين على الساحة الكروية أبرزهم الدوليان الجزائريان وبطلي افريقيا مع الخضر في 2019, المهاجم يوسف بلايلي, وقلب الدفاع جمال بلعمري, بهدف اللعب على الألقاب.

وما سيفقد هذه المقابلة "نشوتها" هو إجراؤها بدون جمهور, بسبب العقوبة المسلطة على الشباب "القسنطيني" منذ الموسم الفارط والتي لم يستنفذها بعد.

كما تعرف الجولة إجراء "داربي" الجنوب والذي سيجمع بين الجارين اتحاد بسكرة والصاعد الجديد اتحاد سوف, في لقاء ينتظر فيه الكثير من التنافس بين اللاعبين.

ويسعى ابناء "الزيبان" الى تدارك الهزيمة في الجولة الاولى امام شبيبة الساورة (0-1) من خلال استغلال عاملي الارض والجمهور, أمام فريق تنقصه الخبرة والتجربة في حظيرة الكبار, الساعي الى إحداث المفاجأة, والذي تأجلت مباراته الاولى امام حامل اللقب شباب بلوزداد بسبب مشاركة الاخيرة في رابطة الابطال.

وفي غرب البلاد, تستقبل مولودية وهران فريق شبيبة الساورة, في لقاء يعد هو الآخر بالكثير من الندية, بين تشكيلتين تتباين بينهما الأهداف.

فبالنسبة ل"الحمراوة" فيسعون الى تعويض خسارتهم في "الداربي" الاول امام جمعية الشلف (0-2) فيما يريد ابناء بشار المواصلة على نفس الوتيرة بعد الفوز الصعب على اتحاد بسكرة بهدف نظيف.

من جهته, سيخوض فريق شباب بلوزداد أول مباراة له في الموسم للدفاع عن لقبه, أمام الضيف نجم مقرة, بعد تأجيل لقائه الأول أمام اتحاد واد سوف اثر انشغاله بمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال والتي فاز فيها أمام بو رانجرز السيراليوني (3-1).

وستكون الانطلاقة الموفقة في المنافسة القارية دافعا كبيرا لأبناء "العقيبة", إلا أنهم سيواجهون فريقا سيشكل لهم صعوبات كبيرة كونه يسعى الى تعويض خسارته على أرضه امام شبيبة القبائل بهدف دون رد.

وفي مباراة اخرى يستقبل وفاق سطيف, فريق مولودية البيض, لكن دون حضور الجمهور.

الوفاق الذي عرف بيته ارتدادات بسبب الإقالة المبكرة للمدرب عبد القادر عمراني قبيل انطلاق الموسم, والتي أثرت عليه بالسلب حيث عاد الى الديار خائبا من خنشلة اثر سقوطه امام الاتحاد المحلي بهدف نظيف.

وستكون هذه المواجهة فرصة ل"النسر السطايفي" من اجل التحليق الا انه سيكون على موعد مع فريق لا يستهان به وهو الذي حقق مشوارا طيبا الموسم الفارط في أول تجربة ضمن اندية النخبة والفائز في الجولة الاولى على احد احسن الفرق في البطولة شباب قسنطينة.

وفي بقية اللقاءات, تستقبل شبيبة القبائل نادي بارادو, أما الصاعد الجديد, نجم بن عكنون فسيستضيف حامل كأس الجزائر لسنة 2023, جمعية الشلف في مهمة الاستدراك.

وتسعى الشبيبة الى تحقيق فوزه الثاني بمناسبة استضافة "الباك" الذي لم يدخل بعد "معترك" البطولة كون مباراته الاولى امام اتحاد الجزائر تأجلت بسبب خوض الاخير للقاء "السوبر الافريقي".

فيما يرتقب أن تشهد المقابلة الاخرى الكثير من التشويق بين فريق طموح يريد محو نكسة الجولة الاولى (خسارة 0-4) وتشكيلة فازت في جولتها الاولى على ارضها امام مولودية وهران 2-0.

من جهة اخرى, تم تأجيل لقاء اتحاد الجزائر أمام اتحاد خنشلة الى تاريخ لاحق بسبب انشغال النادي العاصمي بتدشين حملة الدفاع عن لقبه في منافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف).

وتجرى مباريات : نجم بن عكنون - جمعية اولمبي الشلف, شباب قسنطينة – مولودية الجزائر و شبيبة القبائل - نادي بارادو, يوم الجمعة 22 سبتمبر , أما مقابلات : شباب بلوزداد - نجم مقرة, اتحاد بسكرة - اتحاد سوف, مولودية وهران – شبيبة الساورة و وفاق سطيف - مولودية البيض, فستلعب يوم السبت 23 سبتمبر.

برنامج المباريات

الجمعة 22 سبتمبر :

الجزائر (20 اوت 55): نجم بن عكنون - جمعية اولمبي الشلف (00ر16)

قسنطينة (رمضان بن عبد المالك): شباب قسنطينة - مولودية الجزائر (00ر16) دون جمهور

تيزي وزو (أول نوفمبر 54): شبيبة القبائل - نادي بارادو (00ر19)

السبت 23 سبتمبر :

الجزائر (20 اوت 55): شباب بلوزداد - نجم مقرة (00ر16)

بسكرة (العالية): اتحاد بسكرة - اتحاد سوف (00ر19)

وهران (ميلود هدفي): مولودية وهران - شبيبة الساورة (00ر19)

سطيف (8 ماي 45): وفاق سطيف - مولودية البيض (00ر19) دون جمهور

مباراة مؤجلة :

الجزائر (الدار البيضاء): اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 3 1

--. جمعية الشلف 3 1

--. شبيبة القبائل 3 1

--. اتحاد خنشلة 3 1

-- مولودية البيض 3 1

-- شبيبة الساورة 3 1

7. وفاق سطيف 0 1

-- شباب قسنطينة 0 1

--. مولودية وهران 0 1

-- نجم مقرة 0 1

-- اتحاد بسكرة 0 1

-- نجم بن عكنون 0 1

-- نادي بارادو - -

-- اتحاد الجزائر - -

-- واد سوف - -

-- شباب بلوزداد - -.