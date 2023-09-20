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رياضة جامعية : افتتاح الموسم الرياضي الجامعي 2023-2024 بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 13:44     الفئـة : رياضــة
رياضة جامعية : افتتاح الموسم الرياضي الجامعي 2023-2024 بالجزائر العاصمة

الجزائر - اشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد, اليوم الاربعاء , رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ,على الافتتاح الرسمي للموسم الرياضي الجامعي 2024/2023 , بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم (بالجزائر العاصمة) , بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية المصادف ل20 سبتمبر.

واكد وزير الشباب والرياضة, السيد حماد,  خلال كلمته الافتتاحية للموسم الرياضي الجامعي الذي تزامن وانطلاق اول بطولة وطنية للرياضات الجامعية خلال موسم 2023-2024 , ان الاهتمام ومرافقة الرياضة الجامعية , تندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , التي اسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 16 ابريل 2023 , والذي شدد خلالها على ضرورة احياء امجاد الرياضة الجامعية واعادة بعثها على مستوى المؤسسات الجامعية.

واشار عبد الرحمان حماد , الى انه  يسعى بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الى وضع مخطط وطني يسمح بخلق بيئة تساعد في تعزيز العدالة وبناء روح الفريق والمساواة والادماج وبث روح المثابرة والعمل على تكوين نخبة رياضية جامعية تمثل الجزائر في المحافل الدولية والاقليمية والقارية , كما نوه الى ان قطاعه سيركز على ضمان الممارسة الدائمة والمستمرة على مدار السنة الجامعية موضحا :" سندعم ممارسة الرياضة على نطاق واسع في الوسط الجامعي, وسنعمل على تطوير الرياضة النسوية و رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات الجامعية كل هذا عبر توحيد الجهود وتكاملها و الإستغلال المشترك لكل الهياكل و الإمكانيات المادية والبشرية التي يزخر بها قطاعي الشباب و الرياضة وكذا التعليم العالي و البحث العلمي".

واغتنم حماد الفرصة , ليدعو جميع الفاعلين في قطاعي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي, و الفاعلين في الحركة الرياضية الجامعية وعلى رأسها الإتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية والجمعيات و النوادي الرياضية, لتوحيد الجهود من اجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة, موضحا :"على الجميع العمل لإزالة كل الحواجز والعوائق التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة لخلق أجواء رياضية ترفيهية وتنافسية مع العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية ونشر أخلاقياتها و نبذ العنف في الوسط الرياضي الجامعي".

من جهته ,اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري , ان انطلاق اول بطولة وطنية في الرياضات الجامعية خلال الموسم الجديد ,تعد خطوة مهمة من اجل تقييم قدرة الجامعة لاخراج رياضيين ذو كفاءة عالية , يعول عليهم في تشريف الجزائر على المستوى الدولي.

كلـمات مفتـاحيــة :
رياضة جامعية : افتتاح الموسم الرياضي الجامعي 2023-2024 بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 13:44     الفئـة : رياضــة   شارك

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