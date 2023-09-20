وهران: افتتاح البطولة العالمية للشباب للكرات الحديدية للشباب

وهران - أقيم مساء اليوم الثلاثاء بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" لوهران حفل افتتاح البطولة العالمية للشباب لرياضة الكرات الحديدية في اختصاصي اللعب الطويل ذكور لأقل من 18 و23 سنة والرافل لفئة أقل من 19 سنة إناث وذكور بمشاركة 280 رياضيا ورياضية يمثلون 23 بلدا.

وقد أشرف على مراسم افتتاح البطولة الأمين العام لوزارة الشباب و الرياضة سليمان طيابي ووالي وهران سعيد سعيود و رئيسي الاتحاد الدولي للرافل و البلياردو مولتو تركمان والاتحادية الدولية للكرات الحديدية فريديريك رويس.

وأعرب الأمين العام لوزارة الشباب و الرياضة سليمان طيابي في كلمة له بالمناسبة عن فخر الجزائر باحتضان هذه البطولة العالمية والذي جاء نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده رياضة الكرة الحديدية و الرافل في الجزائر و الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للرياضة في أوساط الشباب.

من جانبه أشار والي وهران سعيد سعيود الى ان هذه التظاهرة تعد فرصة هامة لتعزيز رياضة الرافل و الكرة الحديدية و تعزيز روح الأخوة و التعاون بين رياضيي البلدان المشاركة.

بدوره أعرب رئيس الاتحادية الدولية للرافل و البلياردو مولتو تركمان عن امتنانه للسلطات الجزائرية على رأسها رئيس الجمهورية على احتضان هذه البطولة العالمية المزدوجة و وضع كافة الامكانيات لانجاحها.

و خاطب اللاعبين بقوله "انهم مستقبل رياضة الكرة الحديدية وسيحملون علمها في الألعاب الاولمبية القادمة".

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أما رئيس الاتحادية الدولية للكرات الحديدية فريديريك رويس فقد أكد ان تنظيم الجزائر لهذه البطولة المزدوجة لم يأت بمحض الصدفة بل بعد شهور من التحضير الكبير مشيرا الى ان الجزائر كسبت ثقة الهيئات الرياضية الدولية بالنظر للاستثمارات الكبيرة للدولة الجزائرية في المجال الرياضي.

وستقام منافسة اللعب الطويل للكرات الحديدية بدءا من غدا الأربعاء بالمركب الرياضي "لوفا" للكرات الحديدية بالسانيا في فئة أقل من 18 سنة و23 سنة ذكور في اختصاص الفردي والزوجي والرمي بالدقة والرمي التدرجي فردي والرمي السريع زوجي.

أما منافسة الرافل لأقل من 19 سنة ذكور وإناث فستجرى بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران في الزوجي ذكور وإناث والزوجي المختلط والفردي إناث وذكور والرمي بالدقة ذكور وإناث.

للإشارة يمثل المنتخب الوطني الجزائري للاختصاصين 16 لاعب منهم ستة في اختصاص الرافل ( ذكور وإناث).

وتنظم هذه التظاهرة الرياضية الدولية الى غاية 23 سبتمبر الجاري من طرف الاتحادية الجزائرية للكرات الحديدية والاتحادية الجزائرية للبلياردو والرافل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و ولاية وهران.