كأس افريقيا 2024 للسيدات/أوغندا-الجزائر: عزيمة قوية من اجل العودة بنتيجة ايجابية

كامبالا- بنية اكيدة وعزيمة كبيرة على العودة بنتيجة ايجابية يدعم بها حظوظه قبل مواجهة الاياب المقررة بوهران يوم 26 سبتمبر الجاري, يواجه المنتخب الوطني النسوي (أ) لكرة القدم, نظيره الاوغندي يوم الاربعاء (00ر16سا/ 00ر14سا بتوقيت الجزائر), بملعب المركز الرياضي التابع للاتحاد الأوغندي بنجيرو, لحساب الدور الاول من تصفيات كاس افريقيا للأمم (2024).

ومتواجدا منذ يوم الاثنين بمدينة انتيبي الاوغندية التي تبعد بحوالي اربعين كيلومتر عن العاصمة كامبالا, يواصل المنتخب الوطني النسوي بقيادة المدرب الوطني فريد بن ستيتي, تحضيراته بجدية كبيرة تحسبا لهذه الخرجة الرسمية الاولى له منذ تنصيب الطاقم الفني الجديد.

وبعد استفادتهن من حصة استرجاع خفيفة بمقر الاقامة و التي كانت متبوعة بحصة علاج للاعبات اللائي كن بحاجة لها, تضمن برنامج فتيات الناخب الوطني حصتين تدريبيتين, منها واحدة مبرمجة اليوم الثلاثاء في نفس توقيت المقابلة.

ومن اجل مقارعة التشكيلة الاوغندية بعقر دارها, يعقد المدرب الوطني آمالا كبيرة على امكانيات لاعباته خاصة منهن اللاعبات اللائي تنشطن بالخارج.

وتحسبا لهذه المواجهة المزدوجة كان المنتخب الوطني قد اجرى مقابلتين وديتين ضد نظيره السنغالي شهر يوليو المنصرم بداكار انهزم فيهما على التوالي ب(3-1) و(4- 0).

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وتعود اخر مشاركة للمنتخب الوطني النسوي في نهائيات كاس افريقيا, الى دورة 2018 التي جرت بغانا و خرج فيها المنتخب في الدور الاول, علما ان المنتخب النسوي قد شارك في دورات (2004 و 2006 و 2010 و 2014) .

ومن جهته المنتخب الاوغندي الساعي هو الآخر الى بلوغ المرحلة النهائية من كاس افريقيا للأمم 2024 , شرع الاسبوع المنصرم في التحضير للمواجهة المزدوجة امام نظيره الجزائري من خلال التربص الاعدادي الذي اقامه بالمركز الرياضي التابع للاتحاد الاوغندي بنجيرو تخلله اجراء مقابلة ودية امام تشكيلة من كامبالا عاد الفوز فيها للمنتخب بنتيجة (5-3).

واكتمل تعداد المنتخب الاوغندي تحسبا لمواجهة يوم الاربعاء بعد التحاق بعض اللاعبات اللائي تنشطن بالخارج على غرار لاعبة وسط الميدان فيونا نابومبا التي تلعب في البطولة الدنماركية و التي اكدت خلال تصريحات صحفية انها ستسعى جاهدة لمساعدة منتخب بلادها على تخطي عقبة المنتخب الجزائري ومن ثم وضع لبنة اولى في مشوار هذه التصفيات.

وبهذا الخصوص اوضحت اللاعبة نابومبا في تصريح ادلت به لموقع الاتحادية الاوغندية :"نهدف الى تسجيل عودتنا الي نهائيات كاس افريقيا وهو الامر الذي يمر حتما عبر التفوق على منافسينا في التصفيات, ويتعين علينا العمل بجد من اجل تحقيق هذا الهدف الغالي".

ومن جهته, قام رئيس الاتحادية الاوغندية لكرة القدم ماغوغو موزيس حاسيم بزيارة مجاملة وتشجيع لسيدات بلاده بمقر اقامتهن بالمركز الفني التابع للاتحادية بنجيرو, اين تواصل رفيقات اللاعبة نابومبا تحضيراتهن تحسبا لمواجهة سيدات الجزائر في اطار تصفيات كاس افريقيا 2024 .

وحرص رئيس الهيئة الكروية الاوغندية خلال هذه الزيارة على تحفيز اللاعبات الاوغنديات من خلال كلمات قوية حثهن فيها على بذل كل الجهود من اجل الظفر بنقاط المقابلة (...) يتعين عليكن التحلي بالجدية الكبيرة في هذه المقابلة الهامة, ففي حالة اقصائنا على يد الجزائر سنكون مطالبين بالانتظار ثلاث سنوات اخرى من اجل الحصول على الفرصة مرة اخرى ".

و سيواجه الفائز بالمواجهة المزدوجة بين الجزائر و اوغندا في الدور المقبل, الفائز من المباراة المزدوجة الاخرى بين بورندي و إثيوبيا.

و تشارك 42 تشكيلة في تصفيات كاس افريقيا 2024 , التي ستقام في شكل مقابلات ذهاب وعودة عبر دورين تصفويين, علما ان منتخب جنوب افريقيا حامل اللقب و زامبيا نائبة البطل معفيين من الدور الاول للمنافسة التي تقام دورتها النهائية بالمغرب .

و سينشط الدور الاول من قبل 40 منتخبا, سيسفر عن تأهل 20 منتخبا بالإضافة الى المنتخبين المعفيين ,الى الدور الثاني على ان تتأهل الفرق الفائزة الى الدورة النهائية.

برنامج المقابلات :

السنغال- الموزمبيق

مصر- جنوب السودان

افريقيا الوسطى-مالي

غينيا- جزر موريس

نيجيريا- ساوتومي

الراس الاخضر- ليبيريا

اوغندا- الجزائر

بورندي- اثيوبيا

غينيا الاستوائية - ليبيا

كونغو الديمقراطية- البنين

كوت ديفوار- تنزانيا

جيبوتي- الطوغو

رواندا -غانا

غامبيا- ناميبيا

الكاميرون- كينيا

الغابون - بتسوانا

تونس- نيجر

غينيا بيساو- كونغو

انغولا- السودان

ايسواتيني- بوركينافاسو.