كرة القدم: الجزائر تواجه منتخبي الرأس الأخضر ومصر وديا في أكتوبر المقبل 

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم منتخبي الراس الأخضر و مصر وديا خلال نافذة الاتحادية الدولية لكرة القدم لشهر أكتوبر المقبل، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الاثنين.

وحسب نفس المصدر فان أبناء المدرب جمال بلماضي سيواجهون اولا منتخب الرأس الأخضر يوم الخميس 12 أكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على الساعة الثامنة ليلا قبل التنقل الي ابوظبي (الإمارات العربية المتحدة) لملاقاة المنتخب المصري يوم الاثنين 16 اكتوبر دون تحديد توقيت اجراء المباراة.

وتدخل المواجهتان الوديتان في اطار تحضيرات المنتخب الجزائري للمواعيد الرسمية المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كاس العالم 2026 المقررة في نوفمبر القادم و كذلك نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار.

يذكر أن الفريق الوطني الجزائري تأهل الي نهائيات كاس افريقيا للأمم المقبلة المقررة بكوت ديفوار من 13 يناير الي 11 فبراير 2024 , بعد ان احكم سيطرته على تصفيات المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة من مجموع 18 ممكنة.

من جهتهما تأهل منتخبا مصر والراس الاخضر لذات المنافسة القارية.