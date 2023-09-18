Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد حماد يشارك في اشغال مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب غدا الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:54     الفئـة : رياضــة
السيد حماد يشارك في اشغال مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب غدا الثلاثاء

الجزائر - يشارك وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب بصفته عضوا, متبوعا باجتماع لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب وهذا عبر تقنية التحاضر المرئي بمقر الوزارة غدا الثلاثاء 19 سبتمبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا, حسبما افاده اليوم الاثنين بيان للوزارة الوصية.

و اوضح نفس المصدر ان الاجتماع سيخصص للمصادقة على الاستراتيجية العربية للشباب و السلام و الامن.

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:59
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد حماد يشارك في اشغال مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب غدا الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:54     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.18

تأمينات: افتتاح أول وكالة لـ "الجزاير تكافل" بولاية عنابة

23.09.18

كرة القدم: الجزائر تواجه منتخبي الرأس الأخضر ومصر وديا في أكتوبر المقبل 

23.09.18

استغلال المؤسسة العقابية في الوسط المفتوح لتيارت نهاية أكتوبر القادم

23.09.18

نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.18

وزارة المجاهدين: اجتماع تنسيقي مع المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.11

الاعلان عن المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب 2023-2028

23.09.11

زلزال المغرب: الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل فريق الانقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية

23.09.14

الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي 2023/ 2024: الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمرحلتي…

23.09.12

الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية…

23.09.12

رئيس الجمهورية يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة…

23.09.11

مشاركة أزيد من 90 عارضا في الطبعة الثانية لصالون التجارة والخدمات الالكترونية