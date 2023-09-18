السيد حماد يشارك في اشغال مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب غدا الثلاثاء

الجزائر - يشارك وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب بصفته عضوا, متبوعا باجتماع لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب وهذا عبر تقنية التحاضر المرئي بمقر الوزارة غدا الثلاثاء 19 سبتمبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا, حسبما افاده اليوم الاثنين بيان للوزارة الوصية.