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البطولة العربية للدراجات (تحضيرات): مشاركة 5 دراجين من ولاية قسنطينة في تربص الفريق الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 16:39     الفئـة : رياضــة

قسنطينة - يشارك خمسة (5) دراجين من ولاية قسنطينة في تربص الفريق الوطني لذات الاختصاص المقام بالقطب الرياضي المرحوم عبد الحميد دعماش بالولاية وذلك تحضيرا للبطولة العربية المزمع إجراؤها نهاية شهر ديسمبر المقبل بالسعودية، حسب ما علم اليوم الاثنين من ممثل الاتحادية الجزائرية للدراجات و رئيس رابطة قسنطينة لذات الرياضة، ياسين لافالة.

وفي تصريح ل/وأج، أوضح ذات المتحدث أن الأمر يتعلق بخمسة دراجين من الأواسط تم استدعاؤهم للمنتخب الجزائري للدراجات نظير تألقهم في مختلف المنافسات الوطنية، مشيرا إلى أن هذه "المشاركة القوية" لدراجي قسنطينة في تمثيل الفريق الوطني تعكس حجم الجهود التي تقوم بها أندية هذه الولاية في تكوين الكفاءات الشبانية في هذا الاختصاص الرياضي.

وأضاف ذات المصدر أن المنتخب الوطني لفئتي الأشبال و الأواسط قد شرع في هذا التربص التحضيري يوم الجمعة الفارط بتعداد 20 دراجا من الأشبال يدربهم حمزة مرج  و 12 دراجا في صنف الأواسط تحت إشراف المدرب إلياس لروي.

و وفق لنفس المسؤول  "ينتظر أن يجري الفريق الوطني لدى هاتين الفئتين تربصات أخرى حيث سيتم انتقاء 8 دراجين فقط من كل فئة لتمثيل الجزائر في البطولة العربية المقبلة بالسعودية" مبرزا أنه عملية الاختيار ستتم على أساس اختبارات السرعة و اللياقة البدنية.

ويتضمن هذا التربص منافستين يومي 23 و 30 سبتمبر 2023 بين الرياضيين تكون مفتوحة للراغبين في المشاركة من تنظيم رابطة قسنطينة.

وأكد ياسين لافالة أن رابطة قسنطينة للدراجات قد عملت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة على توفير كل الإمكانيات ووضع كل مرافق القطب، من مسبح و قاعة كمال الأجسام، و قاعات العلاج و التدليك و مسالك السباق، بالإضافة إلى العتاد البيداغوجي وكذا خدمتي الإطعام و الإيواء و وسائل الترفيه تحت تصرف النخبة الوطنية خلال هذا التربص الذي سيتواصل إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

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البطولة العربية للدراجات (تحضيرات): مشاركة 5 دراجين من ولاية قسنطينة في تربص الفريق الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 16:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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