تصفيات كاس افريقيا سيدات 2024/ اوغندا- الجزائر: المنتخب الوطني النسوي يحل بمدينة انتيبي الاوغندية

الجزائر - التحق المنتخب الوطني النسوي (أ) بمدينة انتيبي، تحسبا لمقابلة الذهاب من الدور التصفوي الاول لكاس افريقيا للأمم 2024 ضد منتخب اوغندا، المقررة يوم الأربعاء المقبل، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية للعبة .

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية أن بعثة المنتخب الوطني قد حلت بالمدينة الاوغندية بكامل تعدادها من اللاعبات المحليات والطاقم الفني، فيما التحقت اللاعبات اللائي ينشطن بالخارج في السهرة.

وتحسبا لهذه المواجهة كان المدرب الوطني فريد بن ستيتي قد وجه الدعوة ل25 لاعبة، 5 ينشطن بالخارج .

وفور الوصول الى اوغندا ، استفادت فتيات المنتخب الوطني من حصة استرجاع خفيفة بمقر الاقامة و كانت متبوعة بحصة علاج للاعبات اللائي كن بحاجة لها وذلك وفق البرنامج المسطر.

وتحسبا لهذه المواجهة المزدوجة كان المنتخب الوطني قد لعب مقابلتين وديتين ضدّ نظيره السنغالي شهر يوليو المنصرم بداكار انهزم فيهما على التوالي ب(3-1) و(4-0 ).

وتقام مواجهة المنتخب الوطني النسوي مع نظيره الأوغندي يوم 20 سبتمبر 2023 بأوغندا ابتداء من الساعة 16:00 بملعب المركز الرياضي التابع للإتحاد الأوغندي لكرة القدم، فيما سيلعب لقاء العودة في ال 26 من ذات الشهر على الساعة 19:00 بملعب ميلود هدفي بوهران.

وفي حال التأهل ستواجه زميلات نغازي يمينة في الدور المقبل، الفائز من مباراة بورندي و إثيوبيا.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الوطني النسوي في نهائيات كاس افريقيا، الى دورة 2018 التي جرت بغانا و خرج فيها المنتخب في الدور الاول، علما ان المنتخب النسوي قد شارك في دورات (2004 و 2006 و 2010 و 2014) .

وتشارك 42 تشكيلة في تصفيات كاس افريقيا 2024 ، التي ستقام في شكل مقابلات ذهاب وعودة عبر دورين تصفويين، علما ان منتخب جنوب افريقيا حامل البطل وزامبيا نائبة البطل معفيين من الدور الاول للمنافسة التي تقام دورتها النهائية بالمغرب.

وعليه سينشط الدور الاول من قبل 40 منتخبا، سيسفر عن تأهل 20 منتخبا بالإضافة الى المنتخبين المعفيين، إلى الدور الثاني.