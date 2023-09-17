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رابطة أبطال افريقيا: فوز شباب بلوزداد على بورانجرز خارج الديار (3-1)

  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 20:00     الفئـة : رياضــة
رابطة أبطال افريقيا: فوز شباب بلوزداد على بورانجرز خارج الديار (3-1)

بو (سيراليون)- حقق فريق شباب بلوزداد الجزائر فوزا ثمينا بسيراليون, عقب فوزه على  بورانجرز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاحد بملعب سوادرن أرينا, لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وافتتح اللاعب ابوكومح , باب التسجيل لفريق بورانجرز في الدقيقة 12 من عمر المباراة, غير ان شباب بلوزداد تدارك بسرعة وعدل النتيجة بواسطة عبد الرحمان مزيان (د42), قبل ان يتمكن أسامة درفلو من احراز ثنائية في الدقيقتين 47 و 78 .

وأدار المقابلة الحكم الرئيسي جوزيف أودي أوغابور, رفقة مواطنيه سامويل بواديتاكام (مساعد أول) و إيغو هوب (مساعد ثاني), فيما عين النيجيري الآخر, ساليسو باشير, حكما رابعا خلال هذا اللقاء.

وتجرى مباراة الاياب في الفترة ما بين 29 سبتمبر و الفاتح اكتوبر , في ملعب سيتم تحديده لاحقا , حيث ان ملعب شباب بلوزداد 20  أوت 1955 , غير مؤهل لاحتضان ألعاب قارية.

وخيرت الكونفديرالية الافريقية فريق " ابناء لعقيبة" بين ثلاثة ملاعب لاستقبال منافسيه , في رابطة الابطال وهي  : مبروكي سالم (رويبة),شهيد حملاوي (قسنطينة) و19 ماي 1956 بعنابة .

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رابطة أبطال افريقيا: فوز شباب بلوزداد على بورانجرز خارج الديار (3-1)
  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 20:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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