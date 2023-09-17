جمباز/ كأس التحدي الدولي لفرنسا- 2023: الجزائرية كيليا نمور تفتك ميداليتين

باريس - إفتكت لاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، ميداليتين (فضية وبرونزية)، في كأس التحدي الدولي لفرنسا- 2023 ،التي جرت يومي 16و17 سبتمبر الجاري بباريس، ضمن جولة من جولات كاس العالم .

وفازت بطلة افريقيا، المنتمية لنادي "افوان بومون" الفرنسي بالميدالية الفضية والبرونزية في اختصاصي العارضتين المتوازيتين،مختلفتي الارتفاع برصيد

14 نقطة.

وحققت نمور هذه النتيجة في ظروف صعبة ، سيما في غياب مدربها مارك شيريل سينكو الذي لا يحوز بعد على اجازة مدرب ليشرف عليها خلال المنافسات الرسمية.

وصرح رئيس المكتب المسير المؤقت للاتحادية الجزائرية للجمباز سيد علي زعتر ل"واج": " لقد تدخلنا لدى الاتحادية الدولية للعبة لتسوية هذا المشكل .

قدمنا طلبا لاستصدار الاجازة رسميا وننتظر الرد خلال هذا الاسبوع ".

وأضاف :" نتمنى ان يتحصل شيريل سينكو على الإجازة في اقرب وقت ممكن، حتى يتمكن من تاطير، الشابة كيليا نمور ، خلال مونديال-2023 للجمباز، المقرر من 1 إلى 6 اكتوبر المقبل بمدينة أنفر ببلجيكا".

وبعد ان عبر عن رضاه لمردود البطلة الافريقية في كأس التحدي الدولي لفرنسا-2023 ، ابدى زعتر "تفاؤله " في قدرتها على تحقيق نتيجة ايجابية.