الرابطة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر وشبيبة القبائل يستهلان الموسم بقوة

الجزائر- دشن فريقا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل الموسم الكروي الجديد (2023-2024) بقوة بسحق الأول للجار والصاعد الجديد نجم بن عكنون برباعية كاملة, فيما عاد الثاني بفوز خارج القواعد أمام نجم مقرة (1-0), لحساب الجولة الاولى التي انطلقت امس الجمعة وتتواصل غدا الأحد.

وفي "الداربي" العاصمي, لم تترك المولودية اي فرصة للوافد الجديد, نجم بن عكنون, و فازت عليه برباعية كاملة تداول عليها نجوم الفريق : بايزيد, بن خماسة, بلايلي ومرزوقي.

وبهذا يبدو أن "العميد" يكون قد "كشر" عن نواياه مع مستهل الموسم الجديد في لعب الأدوار الأولى والتنافس على اللقب, فيما تبدو الأمور صعبة جدا بالنسبة للنجم الذي حقق صعودا تاريخيا الى حظيرة الاضواء, في الحفاظ على البقاء.

ومعلوم أن اللقاء جرى دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على المولودية في نهاية الموسم الفارط والتي لم يستنفذها بعد.

من جهتها, عادت شبيبة القبائل بفوز ثمين خارج الديار على حساب نجم مقرة بهدف امضاه الدولي السابق سليم بوخنشوش.

البداية الموفقة للشبيبة توحي أنها تطمح الى استعادة مجدها الضائع على الرغم من صعوبة المهمة أمام فرق استثمرت اموالا طائلة لجلب أبرز النجوم. أما بالنسبة للنجم فقد بات مطالبا بالاستفاقة كون البداية المتعثرة من شأنها أن تؤثر على معنوياته خاصة وأن الفريق بات في كل موسم يصارع من أجل تفادي السقوط.

وفي مباريات أمس الجمعة, استغل أولمبي الشلف, المتوج بكأس الجزائر 2023, عاملي الأرض والجمهور ليكسب "داربي" الغرب لفائدته على حساب الضيف, مولودية وهران, بثنائية نظيفة.

نفس الشيء بالنسبة لفريقي اتحاد خنشلة ومولودية البيض الفائزين على ارضهما امام الضيفين وفاق سطيف وشباب قسنطينة بالنتيجة ذاتها (1-0).

ويطمح الاتحاد "الخنشلي" مع "فرسان الهضاب" الى تحقيق موسم مشرف مثلما كان عليه الأمر الموسم الماضي, خصوصا وأن الفوز تحقق أمام أقوى الأندية الجزائرية على شاكلة الوفاق و"السياسي".

وتحوز الأندية الفائزة على ثلاث نقاط لكل منها, إلا أن مولودية الجزائر تتصدر الترتيب بأفضلية الأهداف المسجلة (+4).

وتتواصل البطولة يوم غد الأحد بإجراء لقاء شبيبة الساورة أمام الضيف اتحاد بسكرة ابتداء من (00ر20سا).

في حين, تمت برمجة لقاء نادي بارادو - اتحاد الجزائر ليوم الاربعاء 27 سبتمبر على (00ر16سا), أما مقابلة اتحاد سوف - شباب بلوزداد فستلعب يوم الاربعاء 4 أكتوبر القادم على (00ر16سا) و ذلك بسبب الالتزامات القارية لبلوزداد و الاتحاد.