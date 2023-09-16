وزارة الثقافة والفنون: تقديم حصيلة المشاريع الثقافية المنجزة في إطار الاحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية -

ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 : الجزائر تنال المرتبة الأولى في الترتيب العام للمنافسة -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لمعسكر -

رياح قوية بعدة ولايات وسط البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت -

نمو كبير لسوق المنتجات البنكية للصيرفة الاسلامية -

سرطان الثدي :الدعوة إلى إنشاء مخبر وطني لدراسة الحالات العائلية -

وهران: هني يشرف على افتتاح موسم الصيد البري -

الدخول الاجتماعي: المجتمع المدني فاعل أساسي في الحملة الوطنية لنظافة المحيط -

دخول جامعي: تعزيز قطاع التعليم العالي ب40 ألف مقعد بيداغوجي وأزيد من 21 ألف سرير -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لتلمسان -

سكنات الترقوي العمومي: إمكانية تحويل القروض الكلاسيكية لدى القرض الشعبي الجزائري إلى الصيرفة الإسلامية -

رابطة ابطال افريقيا بو رانجرز-شباب بلوزداد: الشباب من أجل تحقيق بداية موفقة -

مجزرة 17 سبتمبر 1956 بأولاد يعيش، شاهد على همجية الاستعمار الفرنسي -

رئيس الجمهورية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة -

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاع أوسرد -

الجنة المشتركة الجزائرية-التونسية: تنمية الشريط الحدودي، ترقية التجارة والاستثمار أهم الملفات التي تم التطرق إليها -

كرة القدم : رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بالكأس السوبر الإفريقي 2023 -

الكأس الممتازة الافريقية: اتحاد الجزائر يفوز على الاهلي المصري (1-0) ويتوج باللقب ويدخل التاريخ -

السيدان كمال بداري وياسين وليد يمثلان رئيس الجمهورية في قمة مجموعة 77+الصين بهافانا -