ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 : الجزائر تنال المرتبة الأولى في الترتيب العام للمنافسة

وجاءت الذهبيات الجزائرية بفضل كل من رميساء بوعلام (50 كلغ), ايمان خليف (66 كلغ) يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ) ومراد قاضي (+ 92 كلغ) فيما حقق الفضيتين كل من حجيلة خليف (60 كلغ) ومحمد حومري (92 كلغ).
في حين جاءت البرونزيات الثلاث بفضل فاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ), هشام معوش (57 كلغ) ويونس نموشي (80 كلغ).
وحققت نيجيريا المرتبة الثانية بعدما حصدت ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات, فيما حاز المغرب على ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات.
بالمقابل, حل المنتخب المصري رابع الترتيب بذهبيتين وفضية, متبوعا بتونس خامسة الترتيب بذهبية, فضية وبرونزية, ثم زامبيا بذهبية وفضية أما جمهورية الكونغو فقد حلت في الصف السابق بفضيتين وبرونزيتين.
وشاركت الجزائر ب12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), بقيادة المدربان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات), بقيادة أربعة مدربين وهم : أحمد دين ونور الدين طويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).
وفي الأخير تأهلت خمسة عناصر (2 رجال- 3 سيدات) الى أولمبياد باريس 2024 ويتعلق الأمر بكل من : حجيلة خليف, رميساء بوعلام, ايمان خليف, يوغرطة آيت بقة مراد قاضي.