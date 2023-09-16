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كرة القدم (تصفيات كأس إفريقيا للسيدات 2024)/الدور الاول : 25 لاعبة في تربص تحضيري تحسبا للقاء منتخب اوغندا

  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 13:52     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يدخل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات (25 لاعبة) ، اليوم السبت ، في تربص تحضيري، بفندق أمستردام بالرويبة، قبل التنقل إلى أوغندا صبيحة يوم غد الأحد ، تحسبا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2024 ، حسب ما افادت الاتحادية الجزائرية للعبة عبر موقعها الرسمي.

و يستهل المنتخب الوطني النسوي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للسيدات، بمواجهة نظيره الأوغندي لحساب الدور الأول، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 20 سبتمبر 2023 بأوغندا ابتدء من الساعة 16:00 بملعب المركز الرياضي التابع للإتحاد الأوغندي لكرة القدم، فيما سيلعب لقاء العودة في الـ26 من ذات الشهر على الساعة 19:00 بملعب ميلود هدفي بوهران.

وفي حال التأهل ستواجه زميلات نغازي يمينة في الدور المقبل، الفائز من مباراة بورندي و إثيوبيا .

وتحسبا لهاذين اللقائين ، استدعى الناخب الوطني فريد بن ستيتي 25 لاعبة .

وتجدر الإشارة أن هذه المواجهة ستكون أول مباراة رسمية للناخب بن ستيتي منذ تعيينه على رأس الطاقم الفني للمنتخب في ديسمبر 2022 . و كانت التشكيلة الوطنية قد خاضت مباراتين وديتين امام السنغال في يوليو الفارط بدكار و فازت بهما السنغاليات (3-1) و 4-0).

 

    قائمة لاعبات المنتخب الوطني الجزائري للسيدات :

نغازي يمينة ، بن عيشوش رحيمة ، بوساحة لينا ، مروش ايمان ، لوناس لامية ، خزامي رسلان ، ولد براهم اميرة ، دفور مارين ، سماعيلي صبرينة ، عبادو ليا ، نايلي نوهد ، بطوري سناء ، كاوي سيليا ، خليف لينا ، قلاتي صوفية ، شبل ايمان ، بوطالب ايناس ، بلخيثر مرجان ، بوبزاري هناء ، كرشوني غوتية ، علواش وسيلة ، صلاح امال ، بوهاني بن زيان ، خلاص ارمل ، دورية ميلين.

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كرة القدم (تصفيات كأس إفريقيا للسيدات 2024)/الدور الاول : 25 لاعبة في تربص تحضيري تحسبا للقاء منتخب اوغندا
  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 13:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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