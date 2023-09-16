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رابطة ابطال افريقيا  بو رانجرز-شباب بلوزداد: الشباب من أجل تحقيق بداية موفقة

  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 13:30     الفئـة : رياضــة
رابطة ابطال افريقيا  بو رانجرز-شباب بلوزداد: الشباب من أجل تحقيق بداية موفقة

الجزائر - يدشن ممثل الجزائر، فريق شباب بلوزداد، حملته الافريقية للموسم الكروي 2024-2023  يوم الاحد خارج قواعده بمواجهة نادي بو رانجرز السيراليوني يوم الاحد ابتداء من (00ر17) لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم بهدف تحقيق بداية موفقة قبل مقابلة الاياب المقررة يوم 30 سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران.

وشد لاعبو المدرب البلجيكي، سفين فاندينبروك، الرحال الى مدينة بو يوم الخميس، وكلهم أمل في الذهاب الى أبعد حد من المنافسة ولم لا ترصيع النجمة التي طال انتظارها بعد ثلاثة اخفاقات متتالية بالخروج من المنافسة في ربع النهائي.

ولمعانقة هذا الحلم، لم تتوان ادارة الشباب، بطل الجزائر للموسم الأربعة الأخيرة، في جلب افضل اللاعبين من بينهم عناصر دولية يتقدمهم الحارس رايس وهاب مبولحي، ووسط الميدان عدلان قديورة، فضلا عن المهاجمين عبد الرحمن مزيان وأسامة درفلو.

واستعدادا لهذا الموعد الهام أجرى زملاء الوافد الجديد عبد الرؤوف بن غيث تربصا اعداديا بمدينة طبرقة التونسية، والذي تخللته مباريات ودية، آخرها امام نادي المرسى التونسي (فوز 3-0) الاحد الفارط، حيث كانت بمثابة المحطة التحضيرية الختامية للمدرب البلجيكي لوضع آخر اللمسات قبل تدوين التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها.

وصرح مدرب النادي الجزائري عقب المعسكر التحضيري "راضون عن العمل المنجز خلال التربص بتونس، لكنا هناك عمل اخر ينتظرنا".

وسمحت المقابلة التحضيرية الاخيرة امام نادي المرسى للمدرب فاندينبروك بتجريب أكبر عدد من اللاعبين تحسبا لمنافسة رابطة الابطال من بينهم الحارس الدولي رايس مبولحي.

ويعرف النادي "البلوزدادي" منافسه جيدا كونه أقصاه في الموسم الفارط خلال الدور التمهيدي الاول لذات المنافسة (ذهاب 0-0، اياب 3-0).

غير أن مدرب تشكيلة "العقيبة" حذر من مغبة استصغار المنافس، مشيرا في نفس الوقت إلى "ضرورة التأقلم مع الحرارة والرطوبة العاليتين في سيراليون. أهداف الفريق لن تتغير، أولها البحث عن لقب خامس على التوالي، فضلا عن السعي وراء افتكاك الكأس لتحقيق الثنائية وهو تحد آخر. أما فيما يخص رابطة الأبطال فيبقى العائق الوحيد للفريق، وهدفنا الأولي في هذه المنافسة هو الخروج متأهلين من دور المجموعات ثم التفكير في الذهاب الى أبعد حد وهو مشروع النادي بأكمله".

من جانبه، بدا المدافع شعيب كداد واثقا من قدرة فريقه بالذهاب بعيدا في هذه المنافسة الافريقية بقوله "أمامنا عدة تحديات لذا أجرينا تحضيرات كما ينبغي ، أبرزها الحفاظ على لقب البطولة، فيما تبقى الادوار الاولى لرابطة الابطال الافريقية صعبة، إلا أننا مصممون على تحقيق نتيجة جيدة في سيراليون امام فريق نعرفه جيدا".

ويتصدر نادي بو رانجرز البطولة المحلية بفارق خمس نقاط عن الملاحق المباشر مايتي بلاك، علما أن الفريق أزاح في الدور التمهيدي الاول للمنافسة القارية، نادي ليسكر الليبيري (1-1، 0-1).

آخر تعديل على السبت, 16 سبتمبر 2023 18:01
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رابطة ابطال افريقيا  بو رانجرز-شباب بلوزداد: الشباب من أجل تحقيق بداية موفقة
  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 13:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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