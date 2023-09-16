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كرة القدم : رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بالكأس السوبر الإفريقي 2023 

  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 08:15     الفئـة : رياضــة
كرة القدم : رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بالكأس السوبر الإفريقي 2023 

الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فريق اتحاد الجزائر عقب تتويجه بكأس السوبر الإفريقي، سهرة أمس الجمعة، بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية، على حساب الأهلي المصري، حسب ما جاء في حسابه الرسمي على "تويتر".

وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية : ''مبروك لفريق اتحاد الجزائر على كأس السوبر الإفريقي. أتمنى لكم مزيدا من الانتصارات والأفراح إن شاء الله''.

آخر تعديل على السبت, 16 سبتمبر 2023 09:12
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كرة القدم : رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بالكأس السوبر الإفريقي 2023 
  أدرج يـوم : السبت, 16 سبتمبر 2023 08:15     الفئـة : رياضــة   شارك

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