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الكأس الممتازة الافريقية 2023 : اتحاد الجزائر يفوز على الاهلي المصري (1-0) ويتوج باللقب ويدخل التاريخ

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 21:44     الفئـة : رياضــة
الكأس الممتازة الافريقية 2023 : اتحاد الجزائر يفوز على الاهلي المصري (1-0) ويتوج باللقب ويدخل التاريخ

الطائف (السعودية) - توج فريق اتحاد الجزائر بالكاس الافريقية الممتازة لكرة القدم عقب فوزه على الاهلي المصري بنتيجة (1-0) الشوط الاول (1-0) مساء اليوم الجمعة بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وسجل هدف الفوز للاتحاد اللاعب زين الدين بلعيد في الدقيقة 43 عن طريق ضربة جزاء.

ويعد هذا التتويج هو الاول في تاريخ نادي "سوسطارة" منذ تأسيسه سنه 1937 والثاني له, بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة, في ظرف ثلاثة اشهر بعد افتكاكه للقب كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) امام يونغ آفريكانز التنزاني يونيو الفارط.

كما يعد الاتحاد ثاني فريق جزائري ينال "السوبر" الافريقي بعد وفاق سطيف المتوج به في 2015 على حساب الاهلي المصري ايضا بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).

و يخلف نادي "البهجة" في سجل المنافسة القارية فريق نهضة بركان المغربي الذى كان يشرف عليه المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.

وتجدر الاشارة ان الاهلي المصري قد توج بلقب رابطة الابطال الافريقية 2023 على حساب الوداد البيضاوي المغربي (ذهابا ب2-1 و ايابا ب1-1) فيما توج اتحاد الجزائر بلقب الكاس الكونفدرالية الاول في تاريخه على حساب نادي يونغ افريكانز التنزاني (ذهابا ب2-1 و ايابا ب 0-1).

آخر تعديل على الجمعة, 15 سبتمبر 2023 22:13
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الكأس الممتازة الافريقية 2023 : اتحاد الجزائر يفوز على الاهلي المصري (1-0) ويتوج باللقب ويدخل التاريخ
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 21:44     الفئـة : رياضــة   شارك

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