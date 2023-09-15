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الجائزة الكبرى الوطنية للترياثلون : فوز إيمان ملج و لطفي بن عثمان بالمرحلة الرابعة

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 15:45     الفئـة : رياضــة

سكيكدة - فاز كل من إيمان ملج من نادي مون ريون للجزائر العاصمة لدى السيدات و لطفي بن عثمان من النادي الرياضي للمدية عند الرجال بالمرحلة الرابعة للجائزة الكبرى الوطنية للترياثلون (رياضة الثلاثي) لدى فئة النخبة التي جرت منافساتها اليوم الجمعة بميناء سطورة بسكيكدة .

   و قد تمكنت إيمان ملج من الفوز بالمركز الأول متقدمة على زميلتها من نفس النادي أشواق تركي.

   و عند فئة النخبة رجال، سيطر لطفي بن عثمان على المنافسة متقدما على أسامة هلال بروان من نادي "الباهية نوتيك" لوهران و كذا محمد سامي عقاب من نادي "مون ريون" للجزائر العاصمة.

  و في فئة الأواسط، تألق أيضا محمد سامي عقاب من نادي "مون ريون" للجزائر العاصمة بالنسبة للذكور و ليليا منال شاطر من وهران بالنسبة للإناث .

  و عرفت المرحلة الرابعة للجائزة الكبرى الوطنية في هذا الاختصاص المنظمة من طرف النادي الرياضي الهاوي لسطورة (سكيكدة) بالتنسيق من الاتحادية الجزائرية للترياثلون مشاركة 187 رياضيا و رياضية من مختلف الأعمار يمثلون 17 ولاية من الوطن.

  و تميزت المنافسة بإجراء المتنافسين لثلاث مسابقات متتالية (السباحة 750 مترا) بشاطئ بيكيني بسطورة و (سباق الدراجات الهوائية) على مسافة 20 كلم انطلاقا من شاطئ القصر الأخضر إلى غاية سطورة على 3 مراحل، بالإضافة إلى الركض على مسافة 5 كلم .

 و تم في الختام تكريم الفائزين بالمرحلة الرابعة للجائزة الوطنية الكبرى للترياثلون بحضور أعضاء الاتحادية الجزائرية للترياثلون و ممثلين عن مديرية الشباب و الرياضة لسكيكدة و كذا رابطة رياضة الترياثلون للجزائر العاصمة.

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الجائزة الكبرى الوطنية للترياثلون : فوز إيمان ملج و لطفي بن عثمان بالمرحلة الرابعة
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 15:45     الفئـة : رياضــة   شارك

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