ملاكمة: تأهل رميساء بوعلام وايمان خليف الى أولمبياد باريس- 2024

داكار- التحقت الملاكمتان الجزائريتان, رميساء بوعلام (50 كلغ) وايمان خليف (66 كلغ) بزميلتيهما حجيلة خليف (60 كلغ) المتأهلة الى اولمبياد باريس- 2024 بعد فوزهما في الدور نصف النهائي للدورة التصفوية التي جرت اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية داكار.

وفازت بوعلام على نظيرتها النيجيرية اديولا اويسجي (5-0), بينما اقصت خليف الكاميرونية ميراي بندزي اونغ بيدو (5-0), ضمن نصف نهائي الحصة 'ب' .

والتحقت البطلتان اللتان ستشاركان في اولمبياد باريس للمرة الثانية , بعد تمثيلهما الجزائر في موعد طوكيو -2021 , بزميلتيهما حجيلة خليف التي اقتطعت في وقت سابق من اليوم تذكرة العبور الى اولمبياد باريس على حساب الايفوارية مريام سيديبي.

بالمقابل فشلت مواطنتها فاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ), في التأهل الى اولمبياد باريس, بعد خسارتها امام المصرية يوما عياد.

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وعند الرجال تتواصل منازلات نصف نهائي (الحصة ب) هذه السهرة بمواجهة يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ) الجنوب افريقي جون بول مسامبا , بينما يتحدى يونس نموشي (80 كلغ),التنزاني يوسف شغالاوا .

و تأهل الملاكمان الجزائريان, محمد حومري ( 92 كلغ) و مراد قاضي (+92 كلغ) الى نهائي الدورة التصفوية ( الحصة أ) المؤهلة الى اولمبياد باريس- 2024 ,عصر اليوم الخميس.

وفاز حومري على نظيره الموزمبيقي البينو غبريال (3-2) ليضرب موعدا في النهائي المؤهل لأولمبياد باريس- 2024 مع النيجيري أوليتن ادم الذي ازاح المغربي ايوب معاني 5-0 . و فاز من جهته مراد قاضي على السيشيلي إيفنس اغناس كيدي (4-1) وسيواجه في النهائي السنغالي ديارغا , الفائز على المغربي محمد فريسي (5-0).

في حين اقصي الملاكم الجزائري الثالث هشام معوش (57 كلغ) بعد خسارته امام الاثيوبي يداسا فيكرمريام بنتيجة (5-0).

وبرمجت مباريات الدور النهائي, يوم غد الجمعة ابتداء من الساعة 00ر13سا حسب المنظمين

وتشارك الجزائر ب12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), بقيادة المدربان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.