رياضات كروية/ البطولة العالمية (أكابر): فضية وبرونزية للجزائر في اختصاص اللعب القصير

كوتونو- توجت الجزائر بميداليتين واحدة فضية وأخرى برونزية في منافسات بطولة العالم للرياضات الكروية في اختصاص اللعب القصير "بيتانك" الجارية بكوتونو (البنين) من 7 الى 19 سبتمبر.

وجاءت الفضية بفضل اللاعبة جيجية آيت إيدير في اختصاص اللعب القصير (فردي/سيدات) إثر خسارتها في النهائي أمام التونسية منى الباجي التي نالت الذهبية (11-13).

أما البرونزية فقد كانت من نصيب الثنائي الجزائري نادية جابري وجيجية آيت إيدير في الزوجي (سيدات), إثر خسارتهما أمام الفرنسيتين نيلي بير أودري بانديرا (13-03), بينما عادت الذهبية للثنائي التايلندي سونيترا بوانغيو و نانتاوان فوانغسانيت.

بالمقابل, اكتفى الثنائي الجزائري : مسراوي سيد احمد وبوخفارجي عبد الجليل, بالمركز العاشر.

ويقود منتخب السيدات المدرب الوطني ماليك إيكرجو فيما يشرف على الرجال الناخب كريم سينيا.

وتعود الجزائر الى المشاركة في مونديال هذا الاختصاص (اللعب القصير) بعد غياب دام 13 سنة.

من جانب آخر, تنظم الاتحادية للرياضات الكروية, تنظيم البطولة العالمية للشباب (اقل من 18 و اقل من 23 سنة) في اختصاص اللعب الطويل بمدينة وهران من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري.