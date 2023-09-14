الكأس الافريقية الممتازة 2023/ نادي الاهلي المصري : "مباراة اتحاد الجزائر صعبة"

الطائف (السعودية) - اكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري اليوم الخميس ،أن مواجهة اتحاد الجزائر في نهائي الكاس الافريقية الممتازة المقررة يوم غد الجمعة على الساعة 00ر19 بملعب الملك فهد بالطائف ستكون صعبة للفريقين و ان تشكيلته لا تفكر إلا في الفوز.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد الجزائر صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

و قال التقني السويسري إن فريقه سعيد بإقامة مباراة الكاس الافريقية الممتازة بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك جمهور كبير سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأضاف من جهة اخرى " سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات".

كما عبر عن ارتياحه بانضمام اللاعب الفرنسي انتوني موديست الي صفوف الاهلي قائلا : أنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين".

من جهته اكد الحارس الدولي المصري وقائد الاهلي محمد الشناوي جاهزية فريقه لمواجهة اتحاد الجزائر مشيرا الي اهمية البطولة بالنسبة للقلعة الحمراء.

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أوضح أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا وأن المباراة سوف تكون أمام خصم له كل الاحترام، وأن اللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وقال: "سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدا والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز وأن يكون التوفيق حليفا لنا في التتويج بالكأس".

وأضاف: "تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات".

وشدد الشناوي على أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية في المباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.

ومعلوم أن اتحاد الجزائر توج في يونيو الفارط بلقب كأس الكنفيدرالية لكرة القدم (كاف) على حساب يونغ آفريكانز التنزاني (ذهاب 2-1, اياب 0-1).

أما الأهلي فقد توج بلقب رابطة الابطال الافريقية على حساب الوداد البيضاوي المغربي (ذهابا ب2-1 و ايابا ب1-1).

وفي حال تتويجه باللقب, سيصبح نادي "سوسطارة" الفريق الجزائري الثاني الذي يعانق الكأس الافريقية الممتازة بعد وفاق سطيف في 2015 المتوج هو الآخر على حساب الأهلي المصري بركلات الترجيح.