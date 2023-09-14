Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 : تأهل حومري وقاضي الى النهائي

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 17:18     الفئـة : رياضــة
ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 : تأهل حومري وقاضي الى النهائي

داكار- تأهل الملاكمان الجزائريان, محمد حومري ( 92 كلغ) و مراد قاضي (+92 كلغ) الى نهائي الدورة التصفوية المؤهلة الى اولمبياد باريس- 2024 , ضمن الحصة 'أ'  للدور نصف النهائي التي نشطت اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية داكار.

وفاز حومري على نظيره الموزمبيقي  البينو غبريال (3-2) ليضرب موعدا في النهائي المؤهل لأولمبياد باريس- 2024  مع النيجيري أوليتن ادم الذي ازاح المغربي ايوب معاني 5-0 .

من جهته , تغلب ممثل الجزائر قاضي , على السيشيلي إيفنس اغناس كيدي (4-1) وسيواجه في النهائي السنغالي ديارغا , الفائز على المغربي محمد فريسي (5-0).

و بالمقابل اقصي الملاكم الجزائري الثالث هشام معوش (57 كلغ) بعد خسارته امام الاثيوبي يداسا فيكرمريام  بنتيجة (5-0).

وعند السيدات  تأهل الى الألعاب الأولمبية باريس 2024 , الجزائرية حجيلة خليف (60 كلغ)  عقب فوزها على الايفوارية مريام سيديبي  بينما فشلت مواطنتها فاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ), في التأهل الى اولمبياد باريس, بعد خسارتها امام  المصرية يوما عياد.

اقرأ أيضا :  الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 (تصفيات) : تأهل خمسة ملاكمين جزائريين الى نصف النهائي

ويدخل اربعة ملاكمين جزائريين اخرين المنافسة ( الحصة الثانية) ابتداء من الساعة 00ر18سا (توقيت جزائري).

ويتعلق الامر بخليف ايمان (66 كلغ), التي ستواجه هذه الامسية الكاميرونية ميراي بندزي اونغ بيدو و رميساء بوعلام (51 كلغ) , ضد النيجيرية اديولا اويسجي.

لدى الرجال , يواجه   يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ) الجنوب افريقي   جون بول مسامبا , بينما يتحدى  ويونس نموشي (80 كلغ),التنزاني يوسف شغالاوا  .

وتمت برمجة مباريات الدور النهائي, يوم غد الجمعة , من (00ر11) الى 45ر17, وفقا للبرنامج المسطر.

 

وتشارك الجزائر ب 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), بقيادة المدربان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.

آخر تعديل على الخميس, 14 سبتمبر 2023 18:09
كلـمات مفتـاحيــة :
ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 : تأهل حومري وقاضي الى النهائي
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 17:18     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.14

المنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة سينظم من 7 الى 9 نوفمبر بواشنطن

23.09.14

هني يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع وزير البيئة القطري

23.09.14

رياضات كروية/ البطولة العالمية (أكابر): فضية وبرونزية للجزائر في اختصاص اللعب القصير

23.09.14

الكأس الافريقية الممتازة 2023/ نادي الاهلي المصري : "مباراة اتحاد الجزائر صعبة"

23.09.14

طبي يستقبل نائب وزير العدل الفيتنامي

23.09.14

سكن: الحكومة تدرس تبسيط الإجراءات الإدارية في صالح مؤسسات الإنجاز

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.11

زلزال المغرب: الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل فريق الانقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية

23.09.11

الاعلان عن المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب 2023-2028

23.09.12

الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية…

23.09.12

رئيس الجمهورية يعين عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك

23.09.12

رئيس الجمهورية يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة…

23.09.12

الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا