ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 : تأهل حومري وقاضي الى النهائي

داكار- تأهل الملاكمان الجزائريان, محمد حومري ( 92 كلغ) و مراد قاضي (+92 كلغ) الى نهائي الدورة التصفوية المؤهلة الى اولمبياد باريس- 2024 , ضمن الحصة 'أ' للدور نصف النهائي التي نشطت اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية داكار.

وفاز حومري على نظيره الموزمبيقي البينو غبريال (3-2) ليضرب موعدا في النهائي المؤهل لأولمبياد باريس- 2024 مع النيجيري أوليتن ادم الذي ازاح المغربي ايوب معاني 5-0 .

من جهته , تغلب ممثل الجزائر قاضي , على السيشيلي إيفنس اغناس كيدي (4-1) وسيواجه في النهائي السنغالي ديارغا , الفائز على المغربي محمد فريسي (5-0).

و بالمقابل اقصي الملاكم الجزائري الثالث هشام معوش (57 كلغ) بعد خسارته امام الاثيوبي يداسا فيكرمريام بنتيجة (5-0).

وعند السيدات تأهل الى الألعاب الأولمبية باريس 2024 , الجزائرية حجيلة خليف (60 كلغ) عقب فوزها على الايفوارية مريام سيديبي بينما فشلت مواطنتها فاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ), في التأهل الى اولمبياد باريس, بعد خسارتها امام المصرية يوما عياد.

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ويدخل اربعة ملاكمين جزائريين اخرين المنافسة ( الحصة الثانية) ابتداء من الساعة 00ر18سا (توقيت جزائري).

ويتعلق الامر بخليف ايمان (66 كلغ), التي ستواجه هذه الامسية الكاميرونية ميراي بندزي اونغ بيدو و رميساء بوعلام (51 كلغ) , ضد النيجيرية اديولا اويسجي.

لدى الرجال , يواجه يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ) الجنوب افريقي جون بول مسامبا , بينما يتحدى ويونس نموشي (80 كلغ),التنزاني يوسف شغالاوا .

وتمت برمجة مباريات الدور النهائي, يوم غد الجمعة , من (00ر11) الى 45ر17, وفقا للبرنامج المسطر.

وتشارك الجزائر ب 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), بقيادة المدربان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.