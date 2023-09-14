ملاكمة : حجيلة خليف تقتطع تأشيرة العبور الى أولمبياد باريس- 2024

داكار- اقتطعت الملاكمة الجزائرية حجيلة خليف (60 كلغ) تأشيرة المرور الى الألعاب الأولمبية باريس 2024, عقب فوزها على الايفوارية مريام سيديبي في نصف نهائي الدورة التصفوية اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية داكار.

بالمقابل, فشلت مواطنتها فاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ), في التأهل الى اولمبياد باريس, بعد خسارتها امام المصرية يوما عياد.

كما اقصي الملاكم الجزائري هشام معوش (57 كلغ) بعد خسارته امام الاثيوبي يداسا فيكرمريام بنتيجة (5-0).

ويدخل ستة ملاكمين جزائريين اليوم الخميس غمار المنافسة, ضمن نصف نهائي الدورة التصفوية التي تجري بداكار السنغالية.

ويتعلق الامر بخليف ايمان (66 كلغ), التي ستواجه هذه الامسية الكاميرونية ميراي بندزي اونغ بيدو و رميساء بوعلام (51 كلغ) , ضد النيجيرية اديولا اويسجي.

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لدى الرجال, يخوض خمسة جزائريين منافسات التأهل الى النهائي , حيث سيلاقي الملاكم محمد حومري ( 92 كلغ) و مراد قاضي (+92 كلغ) كل من الموزمبيقي البينو غبريال والسيشيلي إيفنس اغناس كيدي على التوالي.

كما يشارك هذه الامسية الملاكمان الجزائريان, يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ) ويونس نموشي (80 كلغ), ضد الجنوب افريقي جون بول مسامبا والتنزاني يوسف شغالاوا .

وتمت برمجة مباريات الدور النهائي, يوم غد الجمعة , من (00ر11) الى 45ر17, وفقا للبرنامج المسطر.

وتشارك الجزائر ب 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), بقيادة المدربان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.