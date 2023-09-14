كرة الريشة: الثنائي كسيلة و تنينة معمري يحتلان المركز ال34 في تصفيات أولمبياد باريس 2024

الجزائر - يحتل الثنائي الجزائري كسيلة و تنينة معمري في رياضة كرة الريشة (الباد مينتون), المركز ال34 في الترتيب العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024 , بمجموع 21770 نقطة في اختصاص (الثنائي المختلط), حسب الترتيب الذي نشرته امس الاربعاء الاتحادية الدولية للعبة .

وجمع الثنائي الجزائري هذا العدد من النقاط ( 21770) خلال الدورات الدولية العشرة التي شاركا فيها سنة 2023 , اخرها التحدي الدولي بغواتيمالا الذي انهياه في المركز الثالث عقب خسارتهما في الدور النصف نهائي امام الثنائي الكندي تي اليكسندر و جوزيفين يهو بنتيجة 2-1 بواقع (9-21, 21-18, 21-17), و حصلا فيه على 2800 نقطة .

وقبل بلوغ الدور النصف النهائي كان الثنائي الجزائري قد ازاح من طريقه كل من الثنائي المكسيكي جوب كاستيلو و ورمانيا فريغوسو بنتيجة (2-1 بواقع( 21-15, 11-21, 21-18) و الثنائي البرازيلي دفي سيلفا و صانيا ليما بنتيجة 2-1 بواقع (23-25, 21-14, 21-16).

وقبل هذه المنافسة , كان الثنائي الجزائري قد شارك في كل من دورة ياوندي الكاميرون التي توج بلقبها و اضاف فيها لرصيده 2500 نقطة و قبلها دورة البرازيل التي احتل فيها المركز الثاني وحصد فيها 2130 نقطة و الدورة المفتوحة لسانت دونيس التي احتل فيها المركز الاول وجمع خلالها 4000 نقطة و الدورة الدولية بموريس (المركز الثاني / 2500 نقطة) و الدورة المفتوحة بتايبي (المركز ال17 بين 32 و حصل فيها على 1670 نقطة و التحدي الدولي لنانت الذي انهاه في المركز ال17 من بين 32 وحصد فيه على 920 نقطة و الدورة المفتوحة لسانتو دومينغو (المركز الاول /2500 نقطة) و الدورة المفتوحة بسلوفينيا (المركز الخامس من بين 8/ 2200 نقطة و اخيرا التحدي الدولي للمكسيك (المركز ال17 بين32 جمع فيه 920 نقطة).

ومن جهته تقدم الزوجي الجزائري (ذكور) المكون من كسيلة معمري و يوسف صبري ميدال بخمسة (5) مراكز في الترتيب, بعد ارتقائهما من المركز ال52 الى 46 في الترتيب العالمي للتصفيات (2024).

وبحصده لمجموع 15580 نقطة, في تسع(9) منافسات , سجل الثنائي الجزائري تقدما ملموسا في اطار مسعاه لاقتناص تأشيرة التأهل الى اولمبياد 2024 .

وفي الدورة الدولية الاخيرة بلاغوس احتل الثنائي كسيلة و مادال المركز الثاني وحصدا فيه 3400 نقطة .وفي دورة لاغوس , ازاح الثنائي الجزائري في التصفيات الثنائي النيجيري المكون من جوزيف ابدال و ايمانويل اوغونسانو (21-15, 21-17) ثم الثنائي جوزي غيفار و ديغو ميني من بيرو بنتيجة (22-24, 21-7, 23 -21), قبل الهزيمة في النهائي امام الثنائي الهندي رافيكريشان و سانكار يوداياكومار بنتيجة (21-15 و 21-14) .