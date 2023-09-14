Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابطة الابطال الافريقية/الدور التمهيدي الثاني ذهاب: شباب بلوزداد يشد الرحال الى سيراليون لمواجهة نادي بورينجرز 

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 14:01     الفئـة : رياضــة

الجزائر - شد وفد فريق شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الخميس الرحال  إلى سيراليون تحسبا لخوض مواجهة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة الابطال الافريقية التي سيتحدى فيها يوم الاحد المقبل نادي بورينجرز المحلي ، في مقابلة مقررة بملعب الجنوب بمدينة بو السيراليونية بداية من الساعة الخامسة مساءا (00ر17سا) بالتوقيت المحلي.

وتحسبا لهذه المواجهة الافريقية التي سيستهل بها الموسم الكوري الجديد (2023-2024) ، كان فريق شباب بلوزداد قد شرع منذ عدة أسابيع في التحضيرات، حيث جرت المرحلة الاولى من الاستعدادات بالسعودية من خلال مشاركته في كاس العرب في يوليو الفارط ، ثم واصل الفريق العمل من خلال محطات اعدادية اقيمت بكل من الجزائر وتونس تخللتها العديد من المواجهات الودية.

وقبيل التنقل الى سيراليون اكّد مدرب الشباب سفان فندنبروك، ان :"الفريق سيعمل على التأهل إلى دور المجموعات، وتجاوز الدور ربع النهائي بعدها، فيما يسعى  على الصعيد المحلي الى التتويج باللقب الخامس على التوالي والتتويج بكأس الجزائر".

وأضاف مدرب الشباب انه سيعكف رفقة الطاقم الفني العامل معه الى وضع الروتوشات الأخيرة على التحضيرات في سيراليون تحسبا لمباراة الأحد، وذلك من خلال محاولة  التأقلم مع الأجواء هناك".

ومن المقرر ان تقام مقابلة العودة يوم 30 سبتمبر الجاري بملعب ميلود هدفي يوهران بنسبة كبيرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة الابطال الافريقية/الدور التمهيدي الثاني ذهاب: شباب بلوزداد يشد الرحال الى سيراليون لمواجهة نادي بورينجرز 
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 14:01     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.14

تنصيب المفتشيات الجهوية التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصحة

23.09.14

الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي 2023/ 2024: الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمرحلتي…

23.09.14

المجلس الشعبي الوطني : رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يستقبل نائب وزير…

23.09.14

رابطة الابطال الافريقية/الدور التمهيدي الثاني ذهاب: شباب بلوزداد يشد الرحال الى سيراليون…

23.09.14

معسكر: مياه الأمطار تغمر عدة مساكن وطرقات

23.09.14

الاحتلال المغربي يمعن في اغتصاب حقوق الصحراويين المطالبين بحقهم في الحرية والاستقلال

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.11

زلزال المغرب: الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل فريق الانقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية

23.09.11

الاعلان عن المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب 2023-2028

23.09.12

الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية…

23.09.12

رئيس الجمهورية يعين عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك

23.09.12

رئيس الجمهورية يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة…

23.09.12

الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا