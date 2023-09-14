رابطة الابطال الافريقية/الدور التمهيدي الثاني ذهاب: شباب بلوزداد يشد الرحال الى سيراليون لمواجهة نادي بورينجرز 

الجزائر - شد وفد فريق شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الخميس الرحال إلى سيراليون تحسبا لخوض مواجهة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة الابطال الافريقية التي سيتحدى فيها يوم الاحد المقبل نادي بورينجرز المحلي ، في مقابلة مقررة بملعب الجنوب بمدينة بو السيراليونية بداية من الساعة الخامسة مساءا (00ر17سا) بالتوقيت المحلي.

وتحسبا لهذه المواجهة الافريقية التي سيستهل بها الموسم الكوري الجديد (2023-2024) ، كان فريق شباب بلوزداد قد شرع منذ عدة أسابيع في التحضيرات، حيث جرت المرحلة الاولى من الاستعدادات بالسعودية من خلال مشاركته في كاس العرب في يوليو الفارط ، ثم واصل الفريق العمل من خلال محطات اعدادية اقيمت بكل من الجزائر وتونس تخللتها العديد من المواجهات الودية.

وقبيل التنقل الى سيراليون اكّد مدرب الشباب سفان فندنبروك، ان :"الفريق سيعمل على التأهل إلى دور المجموعات، وتجاوز الدور ربع النهائي بعدها، فيما يسعى على الصعيد المحلي الى التتويج باللقب الخامس على التوالي والتتويج بكأس الجزائر".

وأضاف مدرب الشباب انه سيعكف رفقة الطاقم الفني العامل معه الى وضع الروتوشات الأخيرة على التحضيرات في سيراليون تحسبا لمباراة الأحد، وذلك من خلال محاولة التأقلم مع الأجواء هناك".

ومن المقرر ان تقام مقابلة العودة يوم 30 سبتمبر الجاري بملعب ميلود هدفي يوهران بنسبة كبيرة.