البطولة العالمية للشباب للعب الطويل والرافل: منصة التتويج هدف النخبة الوطنية بوهران

وهران - يشارك المنتخب الوطني الجزائري للكرات الحديدية في اختصاصي اللعب الطويل والرافل في البطولة العالمية للشباب المقررة بوهران من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري بنية حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات, حسبما علم لدى المدربين الوطنيين.

ومن أجل الاستعداد لهذا الموعد الرياضي الدولي، أجرت عناصر المنتخبين الوطنيين تربصات تحضيرية بكل من عين الدفلى وسيق ووهران.

وتتواصل الاستعدادات منذ الأحد الفارط بكل من سيق في اختصاص اللعب الطويل ووهران بالنسبة للرافل من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسة تحت قيادة المدرب علي الشريف بوحراق وبلعبدي رضوان في اللعب الطويل ورفيق بن حملة في اختصاص الرافل.

وصرح المدرب علي الشريف بوحراق أنه راض عن التحضيرات التي قام بها الفريق في ظروف مميزة وسط معنويات مرتفعة للاعبين من أجل تقديم مردود جيد في بطولة العالم للشباب التي ستقام بداية من 20 سبتمبر بوهران.

ولم يتم إهمال أي شيء على المستوى العملي من أجل السماح للمنتخب الوطني بالتقدم في المستوى الفني خلال هذه التربصات حيث ظهر تطور عناصره بشكل واضح سواء في الجانب النفسي أو الفني حيث استجاب الرياضيون بقوة للحجم الكبير من العمل مرتين يوميًا وفق ذات المتحدث.

وسيمثل الجزائر في اختصاص اللعب الطويل خلال البطولة العالمية كل من شعشوعة مصطفى وخندق حمزة وبوجيلدة الهواري وبلزروقي حميدة وحمودي رياض وبوشامة سمير في فئة أقل من 18 سنة وحمودي محمد وبن جحرورة مصطفى و بوفارس عبد النور و ويانيس جوبان في أقل من 23 سنة في منافسات الفردي والزوجي والرمي بالدقة والرمي التدريجي ذكور وإناث والرمي السريع الزوجي.

وبالنسبة للمنتخب الوطني للرافل بقيادة المدربين رفيق بن حملة والإيطالي دومينيكو سبوسيتي فقد حل يوم الثلاثاء بوهران.

وأبرز المدرب رفيق بن حملة أن كل شيء يسير بشكل مثالي والمجموعة تستجيب بشكل جيد لحجم العمل وهو ما يبشر بمشاركة جيدة لرياضيينا قبل أيام معدودات من انطلاق المنافسة.

"سيواجه رياضيونا تحديا حقيقيا في وهران حيث سيتنافسون ضد رياضيين من المستوى العالي فالمهمة لن تكون سهلة والمنافسة ستكون قوية من أجل الميداليات" يضيف نفس المدرب.

وفي اختصاص الرافل يتشكل المنتخب الجزائري لأقل من 19 سنة من كل من ماريا مديح وياسمين مديح ونور الهدى مايدي إناث و حسام بدة وترياكي هني وبوغلال شفيق ذكور حيث سيشاركون في منافسات الزوجي ذكور و إناث والزوجي المختلط و الفردي إناث و ذكور والرمي بالدقة فردي ذكور و إناث.

وستقام منافسات اللعب الطويل من 20 إلى 23 بالمركب الرياضي للكرات الحديدية "لوفا" ببلدية السانية فيما سيحتضن قصر الرياضات "حمو بوتليليس" لوهران منافسات اختصاص الرافل.

وستعرف هذه التظاهرة الدولية المنظمة من طرف الاتحادية الجزائرية للكرات الحديدية والاتحادية الجزائرية للبلياردو والرافل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وولاية وهران مشاركة رياضيين يمثلون 22 بلدا.