الكأس الممتازة الإفريقية/اتحاد الجزائر: "الأهلي مرشح على الورق لكننا متفائلون بالتتويج"

الأربعاء - اعتبر مدرب فريق اتحاد الجزائر، عبد الحق بن شيخة، اليوم الاربعاء، أن الأهلي المصري هو المرشح "على الورق" للتتويج بالكأس الافريقية الممتازة لكرة القدم، عندما يلاقي فريقه يوم الجمعة (15 سبتمبر الجاري) بملعب -الملك فهد- بمدينة الطائف السعودية على (00ر19سا بتوقيت الجزائر)، مبديا في نفس الوقت تفاؤله بافتكاك هذا اللقب لأول مرة في تاريخ النادي العاصمي.

وصرح بن شيخة للموقع الرسمي للكنفيدرالية الافريقية (كاف) أن "هذه مباراة كرة القدم وكل شيء فيها ممكن، لهذا نحن متفائلون قبل تنقلنا إلى السعودية ولما لا العودة بالكأس، رغم أن الاهلي هو المرشح على الورق".

وأضاف "وضعيتنا هي وضيعة الأهلي، ستكون مباراة استعراضية أكثر من أي شيء آخر. نتمنى أن نكون في المستوى. كل شيء على ما يرام بالنسبة لنا، رغم الإصابات في تعداد الفريق. بدأنا التحضيرات التكتيكية لهذه المقابلة، ونحضر لكل كبيرة وصغيرة".

كما أكد بن شيخة أن الرسالة التي يوجهها للاعبيه هي "البقاء دائما كما يجب طوال أطوار اللقاء مثلما يفترض أن نكون، مع ضرورة الحفاظ على الهدوء واللعب بكل أريحية وأن نقف الند للند أمام المنافس، لأنه لا يوجد ما نخسره في نهاية المطاف. الضغط أثناء المباراة سيكون على الأهلي كونه هو المرشح للفوز نظرا لتاريخه والألقاب التي حققها من دون نسيان أنه فريق القرن. ورغم كل هذا نريد الفوز من جهتنا ونطمح لتحقيق ذلك".

وفيما يخص الاستعدادات لهذه المقابلة، قال المدرب الجزائري "تحضيراتنا كانت عادية لأنها تتمثل في استعدادات بداية الموسم الكروي، لقد حضرنا لمدة 16 يوما خارج الوطن وبالضبط في تونس، أين خضنا 3 مباريات ودية، وهذا يدخل في إطار تحضيراتنا العادية للموسم الكروي، وليست تحضيرات خاصة فقط بكأس السوبر الإفريقي".

وأقر المتحدث بأن الصعوبة التي يواجهها حاليا في فريقه تكمن في العناصر الجديدة "التي لا تعرف كيف يُفكر المدرب وكيف تفكر بقية عناصر الفريق، لقد التحقوا بنا في الفترة الأخيرة فقط، ونحاول أن نتدارك بعض الأمور معهم، ونجعلهم يعرفون كيف نفكر".

واختتم قائلا "أتمنى أن نفرح الجماهير، الأمور ليست سهلة تماما (..) ، لكننا قادرون على التحدي ويجب أن نمثل الكرة الجزائرية بروح رياضية عالية".

ومعلوم أن اتحاد الجزائر توج في يونيو الفارط بلقب كأس الكنفيدرالية لكرة القدم (كاف) على حساب يونغ آفريكانز التنزاني (ذهاب 2-1، اياب 0-1).

أما الأهلي فقد توج بلقب رابطة الابطال الافريقية على حساب الوداد البيضاوي المغربي (ذهابا ب2-1 و ايابا ب1-1). وفي حال تتويجه باللقب، سيصبح نادي "سوسطارة" الفريق الجزائري الثاني الذي يعانق الكأس الافريقية الممتازة بعد وفاق سطيف في 2015 المتوج هو الآخر على حساب الأهلي المصري بركلات الترجيح.

وبرمجت تشكيلة "البهجة" التي التحقت مساء الاثنين بمدينة الطائف السعودية عدة حصص تدريبية تحسبا لهذه المواجهة، على ان تقام الحصة الأخيرة يوم غد الخميس في نفس توقيت المقابلة.

ومعلوم، أن تشكيلة الاتحاد كانت قد أجرت تربصا إعداديا طويلا تخللته عدة مقابلات ودية أمام أندية تونسية، قبل العودة الى الجزائر لاستكمال التحضيرات من خلال لعب مقابلتين وديتين أمام كل من شبيبة الساورة (2-1) و رائد القبة (2-0) .

ومن جانبها، أجرت تشكيلة الاهلي تربصها تحسبا للموسم الجديد بالنمسا في الفترة الممتدة من 24 اغسطس الى 6 سبتمبر، حيث خاضت خلاله مقابلة ودية امام الفريق السلوفيني الوميني والتي انتهت بفوز المصريين (3-1).

وتعد "القلعة الحمراء" الفريق الأكثر تتويجا بلقب الكأس الأفريقية الممتازة حيث حقق اللقب في 8 مناسبات فيما خسر اللقب مرتين فقط الأولى أمام الزمالك في جنوب افريقيا عام 1994 والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

وستدار مقابلة السوبر الافريقي 2023 من قبل الحكم الغابوني بيار غيسلان اتشو، بمساعدة مواطنه بوريس مارلاز و الكاميروني كارين فومو بالإضافة إلى الحكم الرابع السنغالي عيسى سي.