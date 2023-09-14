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ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024: رميساء بوعلام (51 كلغ) وخليف ايمان (66 كلغ) في المربع الذهبي

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 08:28     الفئـة : رياضــة

داكار - تأهلت الملاكمتان الجزائريتان ، رميساء بوعلام (51 كلغ) وخليف ايمان (66  كلغ) مساء يوم الاربعاء إلى نصف نهائي الدورة التصفوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الجارية بالعاصمة السنغالية داكار.

ولحساب الدور ربع النهائي، اقصت بوعلام، بطلة أفريقيا، نظيرتها المصرية حبيبة ابراهيم بنتيجة 5-0 ، فيما ازاحت خليف في الجولة الاولى (الضربة القاضية) منافستها التنزانية مواكميلي غريس حيث اقطتعتا تأشيرة المرور الى الدور نصف النهائي.

بالمقابل، أقصيت شهيرة سلمون (57 كلغ) في الربع نهائي على يد النيجيرية نيني جوي أوجو  بقرار من الحكم.

ولدى الرجال اقصي محمد مزيان (51 كلغ) ضد الزامبي باتريك شن ينبا (0-5)، فيما سيدخل الملاكمان الجزائريان ،  يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ) ويونس نموشي (80 كلغ) سهرة اليوم الحلبة.

وفي وقت سابق ، تأهل خمسة ملاكمين جزائريين، إلى نصف نهائي الدورة وهم: حجيلة خليف (60 كلغ) التي فازت على الموزمبيقية ايزابيل مولينغو (5-0)، فاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ) التي تغلب على التونسية شهدة الجلاس (5-0)، عند السيدات.

أما لدى الرجال، فقد تجاوز هشام معوش (57 كلغ) عقبة زكريا سيهولوهولو من ليزوتو بـ(3-2)، فيما أطاح محمد حومري (92 كلغ) بنظيره الغاني جوناثان تيتيه (3-2).

من جهته، تفوق مراد قاضي (+ 92 كلغ) على نظيره الكاميروني سيرج مفوغو آموغو بتوقيف من الحكم في الجولة الاولى.

وتمت برمجة مباريات الدور نصف النهائي، ليوم غد الخميس، فيما تقام منازلات النهائي بعد غد الجمعة من (00ر11) الى 45ر17، وفقا للبرنامج المسطر.

وتتكون التشكيلة من 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات)، يقودها المدربان الوطنيان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية، يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته إلى الاولمبياد لدى الرجال، فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.

آخر تعديل على الخميس, 14 سبتمبر 2023 09:15
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ملاكمة/ الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024: رميساء بوعلام (51 كلغ) وخليف ايمان (66 كلغ) في المربع الذهبي
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 08:28     الفئـة : رياضــة   شارك

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