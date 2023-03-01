الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا- 2023 ( رجال- نهائي) : الجزائر تنهزم أمام مصر (3-1)

وعلى إثر هذا التتويج, يفتك الفريق المصري تاسع لقب قاري له في تاريخه.
وفي اللقاء الترتيبي لنيل المركز الثالث فازت ليبيا امام الكاميرون بثلاثة اشواط لواحد (22-25, 25-22, 25-23, 25-15).
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في هذه الطبعة الـ24 للبطولة الافريقية للأمم, التي عرفت مشاركة 15 بلدا, الى نهائيات البطولة العالمية 2025, والتي ستعرف مشاركة 32 منتخبا لأول مرة.
برنامج اليوم الاخير من المنافسة :
مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع :
ليبيا - الكاميرون (3-1: 22-25, 25-22, 25-23, 25-15)
النهائي :
الجزائر- مصر (3-1: 22-25, 18-25, 25-20, 22-25).
الترتيب النهائي للمنافسة
- مصر
- الجزائر
- ليبيا
- الكاميرون
- تونس
- رواندا
- التشاد
- المغرب
- كينيا
- غانا
- السنغال
- غامبيا
- تنزانيا
- بورندي
- مالي.
سجل المنافسة بعد تتويج مصر
1967 : تونس
1971 : تونس
- مصر
1979 :تونس
1983: مصر
1987: تونس
1989: الكاميرون
1991 : الجزائر
1993 : الجزائر
1995: تونس
1997: تونس
1999 : تونس
2001: الكاميرون
2003 : تونس
2005: مصر
2007: مصر
2009: مصر
2011: مصر
2013 : مصر
2015 : مصر
2017:تونس
2019: تونس
2021:تونس
2023 : مصر.