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الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 (تصفيات) : تأهل خمسة ملاكمين جزائريين الى نصف النهائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 18:43     الفئـة : رياضــة
الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 (تصفيات) : تأهل خمسة ملاكمين جزائريين الى نصف النهائي

داكار - تأهل خمسة ملاكمين جزائريين, إلى نصف نهائي الدورة التصفوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024, اليوم الأربعاء بالعاصمة السنغالية داكار.

ويتعلق الأمر بكل من حجيلة خليف (60 كلغ) التي فازت على الموزمبيقية ايزابيل مولينغو (5-0), وفاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ) المتغلبة على التونسية شهدة الجلاس (5-0), عند السيدات.

أما لدى الرجال, فقد تجاوز هشام معوش (57 كلغ) عقبة زكريا سيهولوهولو من ليزوتو بـ(3-2), فيما أطاح محمد حومري (92 كلغ) بنظيره الغاني جوناثان تيتيه (3-2).

من جهته, تفوق مراد قاضي (+ 92 كلغ) على نظيره الكاميروني سيرج مفوغو آموغو بتوقيف من الحكم في الجولة الاولى.

وخلال الحصة الثانية المقررة ابتداء من (00ر19), سيكون ستة ملاكمين جزائريين آخرين معنيين بمنازلات الدور ربع النهائي في مختلف الاوزان.

ويتعلق الأمر بكل من إيمان خليف (66 كلغ), سلموني شهيرة (57 كلغ) و روميساء بوعلام (15 كلغ)  عند السيدات, اضافة الى محمد مزيان (51 كلغ) يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ) يونس نموشي (80 كلغ) عند الرجال.

وتمت برمجة مباريات الدور نصف النهائي, ليوم غد الخميس, فيما تقام منازلات النهائي بعد غد الجمعة من (00ر11) الى 45ر17, وفقا للبرنامج المسطر.

وتتكون التشكيلة من 12 ملاكما (7 رجال وخمس سيدات), يقودها المدربان الوطنيان أحمد الدين ونور الدين الطويلبيني (رجال) وعبد الهاني كنزي ومحمد الشاوية (سيدات).

وفي دورة داكار التأهيلية, يقتطع المتوج فقط عن كل وزن تأشيرته الى الاولمبياد لدى الرجال, فيما تتأهل منشطتا النهائي لدى السيدات الى الموعد الاولمبي عن كل وزن من الاوزان.

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الدورة التأهيلية لأولمبياد-2024 (تصفيات) : تأهل خمسة ملاكمين جزائريين الى نصف النهائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 18:43     الفئـة : رياضــة   شارك

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