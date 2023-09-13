الكأس الممتازة الإفريقية: اتحاد الجزائر يهدف إلى تحقيق اللقب الإفريقي الثاني أمام الأهلي المصري -

الرابطة الأولى موبيليس : بعد أربع سنوات من السيطرة, شباب بلوزداد أمام تنافس شرس هذا الموسم -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لتندوف -

كريكو تثمن تعاون قطاع التربية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين في الأقسام الخاصة -

انهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع جيبلي -

سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر تؤكد على العلاقات القوية التي تجمع البلدين -

وزير الشباب والرياضة يحث المسؤولين على المرافق الرياضية بضرورة السهر على صيانتها يوميا -

عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية -

ليبيا: عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن اعصار دانيال يتجاوز 6 آلاف قتيل -

أسعار البقوليات محددة ولن يمسها أي ارتفاع في الأيام القادمة -

رئيس الجمهورية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر -

منظمة صحراوية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الوضع الحقوقي الخطير في الصحراء الغربية المحتلة -

اليوم الوطني للإمام : إبراز دور الأئمة خلال حرب التحرير المجيدة -

الجزائر تقدم مساعدات لليبيا: وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يعبر عن امتنانه للشعب الجزائري وقيادته -

مجلس الأمة يشارك ببيروت في أشغال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية -

عطاف يتباحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي حول الوضع في منطقة الساحل -

المديرية العامة للغابات : وضع مخطط وطني لإنجاح موسم الصيد البري 2023-2024 -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لبرج باجي مختار -

الجيش الوطني الشعبي: توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع -