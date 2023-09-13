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وزير الشباب والرياضة يحث المسؤولين على المرافق الرياضية بضرورة السهر على صيانتها يوميا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 17:25     الفئـة : رياضــة
وزير الشباب والرياضة يحث المسؤولين على المرافق الرياضية بضرورة السهر على صيانتها يوميا

الجزائر- دعا وزير الشباب والرياضة, السيد عبد الرحمان حماد, خلال زيارة العمل التفقدية يوم الاربعاء إلى عدة منشآت على مستوى ولاية الجزائر, المسؤولين على تلك المرافق الرياضية إلى ضرورة صيانتها يوميا, خاصة وأن الدولة الجزائرية "أنفقت من اجل إنشائها مبالغة ضخمة".

وشملت الزيارة التفقدية لوزير الشباب والرياضة, كلا من ملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي وكذا المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى حيث وقف على ظروف الملاعب على مستوى المركز ومدى جاهزيتها لاستقبال الرياضيين بمختلف الاصناف تحسبا للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

كما شملت زيارة عبد الرحمان حماد المركب الاولمبي "محمد بوضياف" بملعب 5 جويلية الذي كان مغلقا لعديد الاشهر قصد الصيانة وإعادة تهيئة أرضية الملعب.

وعقب هذه الزيارة, أكد وزير الشباب والرياضة أن " الاشغال في مختلف المرافق التي عاينها اليوم تسير بانتظام وهو أمر إيجابي وجميعها ستكون جاهزة في آخر الشهر", لكن بالمقابل, حذر "من يتقاعس المسؤول في أداء مهامه و واجبه الذي سيعرضه لعقوبات صارمة".

واضاف السيد حماد أن  "تسليم ملعب سيدي موسى سيكون قريبا. وملعبا 5 جويلية وبراقي كانا بحاجة إلى إعادة العشب بسبب احتضانهما لمنافسات رياضية عديدة من الالعاب المتوسطية إلى الالعاب العربية إلى البطولات الافريقية", منوها بالحالة الجيدة لملاعب وهران وقسنطينة وعنابة.

وطمأن المنتخبات الوطنية والفرق المحلية التي ستخوض منافسات قارية على جاهزية كل المنشآت الرياضة قريبا, حتى يتسنى لها التحضير لها بأريحية.

وفي تركيزه على عامل الصيانة الذي طالما كان سببا في تدهور حالة أرضية العديد من الملاعب, شدد عبد الرحمان حماد, على "ضرورة التحلي بالمسؤولية الكاملة و أخذ هذا الامر بجدية لان الصيانة لابد أن تكون يوميا", مضيفا " أي تهاون من المسؤولين في اداء مهامهم ستكون له تبعيات وعقوبات, لان هذه المنشآت الرياضية استثمرت فيها الدولة الجزائرية مبالغا معتبرة".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 17:50
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وزير الشباب والرياضة يحث المسؤولين على المرافق الرياضية بضرورة السهر على صيانتها يوميا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 17:25     الفئـة : رياضــة   شارك

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