انتخابات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : "لم شمل العائلة الكروية وتوحيد الجهود دون إقصاء"

الجزائر- تعهد المترشح الوحيد لانتخابات رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), وليد صادي, اليوم الاربعاء, أنه وفي حال الانتخاب عليه رئيسا جديدا للهيئة الفدرالية, سيعيد لم شمل العائلة الكروية الجزائرية مع توحيد الجهود وتجاوز كل أشكال الخلافات من خلال مد يده للجميع دون اقصاء .

وأفاد صادي في عدد من التغريدات عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا) "سيكون لم شمل عائلة الكرة الجزائرية أحد الوسائل للتوفيق, خصوصا أن الأسرة الكروية يجمعها عشق المستديرة وتوحدها مصلحة الجزائر وإن اختلفت الآراء في تصور الحلول لمختلف المشاكل التي يعرفها القطاع".

واضاف العضو السابق في المكتب الفدرالي للفاف "في حال نيل ثقة العائلة الرياضية, يدي ستكون ممدودة للجميع دون إقصاء, وأتعهد أنني سأعمل بلا هوادة لدعم المكتسبات الإيجابية وتثمينها, والسعي من أجل تصحيح الأخطاء, والتصدي للفساد والرداءة والتهميش, وكل ما من شأنه تعطيل ديناميكية التقدم والرقي بكرة القدم الجزائرية".

وأورد أيضا "السياق العام يفرض علينا توحيد الجهود وتجاوز كل الخلافات (...) وأؤكد للجميع أن هدفي هو السعي لتوظيف كل طاقاتنا وامكانياتنا موازاة مع تجربتنا في المجال".

كما تطرق الى الحلول للخروج بالكرة الجزائرية الى بر الأمان, سيما من خلال الاعتماد على الكفاءات.

وكتب المعني "الوضع الراهن الذي تعيشه الكرة الجزائرية يفرض العمل المشترك بجدية وانفتاح, كما يفرض علينا, بما أنها ليست عهدة أولمبية كاملة, عدم الحديث عن برنامج انتخابي وإنما أولويات, منها إعادة ضبط هيكل تنظيمي للاتحاد الجزائري, بالاستعانة بالكفاءات القادرة على تحقيق الأهداف".

كما تعهد المترشح الوحيد الى الاستماع الى انشغالات جميع الاطراف المعنية سيما الفاعلين في المجال الكروي الوطني.

وقال في هذا الصدد "سنسعى للقاء الفاعلين في كرة القدم المحترفة والهاوية بغرض الوقوف على المشاكل الحقيقية والتكفل بها وتحديد المعوقات لرفعها, من خلال لقاء مسؤولي الرابطات الولائية ميدانيا والاستماع إلى انشغالاتهم باعتبارهم جزء من مشروع متكامل".

كما أكد أن الوضع المالي الذي تعيشه الفاف "سيكون من أولوياتنا" مشيرا أنه من بين أهدافه "الإلمام العاجل بالوضع المالي للاتحادية", من خلال "الاستعانة بخبراء مختصين, والسعي الجاد لإيجاد موارد مالية مستعجلة بل خلقها من أجل مواجهة مختلف التحديات وتفادي أي أزمات".

ويهدف صادي, المتواجد في أحسن رواق لتولي مقاليد الفيدرالية, الى "الاستنجاد بالكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه لإعادة ترتيب الأمور في المديرية الفنية الوطنية, اعتمادا على أساليب العمل العصرية كالرقمنة والتخطيط والاستشراف".

كما عرج المترشح الوحيد لرئاسة الفاف الى المنتخب الوطني والتحديات التي تنتظره وكيفية مساعدته في ذلك وتحقيق آمال وتطلعات الجمهور الكروي.

ودوّن أيضا "من أجل تجسيد حلم عشاق كرة القدم الجزائرية, وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الجزائري وطموح قيادة بلادنا. دون حسابات مسبقة ولا نوايا مبيتة تجاه أي كان في المشهد الكروي" عن طريق "رسم خارطة طريق من شأنها السماح للمنتخبات الوطنية بالاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة".

وقال في ذات الشأن "منتخبنا (لاعبين وطاقم فني) يحتاج حاليا إلى وقوف الجميع بجانبه وتهيئة كل الظروف وتسخير كل الامكانيات ليحقق أهدافه وطموحات الملايين من عشاقه على بعد أشهر قليلة من المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024, ومن بين الأهداف والأولويات, التعجيل في إعادة تأهيل المركز التقني الوطني بسيدي موسى, بما يوفر أحسن ظروف التحضير لمنتخبنا الوطني استعدادا للمواعيد والتحديات التي تنتظره في مختلف المسابقات".

وسيكون صادي المترشح الوحيد لانتخابات رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المقررة يوم 21 سبتمبر على الساعة 00ر10 بعد أن رفضت الطعون المودعة من قبل كل من المترشحين : عبد الكريم مداور ومزيان ايغيل, حسبما اعلنته أمس الثلاثاء الهيئة الفدرالية على موقعها الرسمي, معبرا في ذات الوقت عن "ارتياحه" و "امتنانه" إثر قبول ملف ترشحه رفقة أعضاء قائمته.

وبهذا سيكون وليد صادي, المترشح الوحيد لنيل منصب رئيس الفاف, لخلافة جهيد زفيزف المستقيل من منصبه يوليو الفارط, اثر اخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كوميكس).

وانتخب جهيد زفيزف رئيسا للفيدرالية يوم 7 يوليو 2022, خلفا لشرف الدين عمارة, الذي استقال هو ايضا في مارس 2022.