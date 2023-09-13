كأس إفريقيا للأمم / الجولة السادسة والاخيرة: النتائج الكاملة للمباريات

عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية -

ليبيا: عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن اعصار دانيال يتجاوز 6 آلاف قتيل -

أسعار البقوليات محددة ولن يمسها أي ارتفاع في الأيام القادمة -

رئيس الجمهورية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر -

منظمة صحراوية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الوضع الحقوقي الخطير في الصحراء الغربية المحتلة -

اليوم الوطني للإمام : إبراز دور الأئمة خلال حرب التحرير المجيدة -

الجزائر تقدم مساعدات لليبيا: وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يعبر عن امتنانه للشعب الجزائري وقيادته -

مجلس الأمة يشارك ببيروت في أشغال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية -

عطاف يتباحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي حول الوضع في منطقة الساحل -

المديرية العامة للغابات : وضع مخطط وطني لإنجاح موسم الصيد البري 2023-2024 -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لبرج باجي مختار -

الجيش الوطني الشعبي: توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع -

شعبة الزيتون: التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الإنتاج واليات التحويل -

أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من الوطن يومي الأربعاء والخميس -

وزير الداخلية يستقبل بطرابلس من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا -

تعليمات لتسهيل عمليات تحويل التلاميذ الذين استفاد أولياؤهم من السكنات الجديدة -

كرة القدم/ لقاء ودي: الجزائر تفوز على السنغال (1-0) -

تحديات وسائل الاعلام في عصر الرقمنة موضوع نقاش في الجزائر -

المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة -