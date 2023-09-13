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كأس إفريقيا للأمم / الجولة السادسة والاخيرة: النتائج الكاملة للمباريات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 15:23     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم / الجولة السادسة والاخيرة: النتائج الكاملة للمباريات

الجزائر - النتائج الكاملة  لمباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية (كان- 2023), التي جرت من 6 إلى 12 سبتمبر 2023.

 

الاربعاء 6 سبتمبر 2023:

 

ليبيا  - غينيا الاستوائية    1-1

 

الخميس 7 سبتمبر 2023:

 

أنغولا -  مدغشقر    0-0

غانا  - جمهورية أفريقيا الوسطى  2-1

الجزائر -  تنزانيا       0-0

النيجر  - أوغندا         0-2

تونس  - بوتسوانا       3-0

 

الجمعة 8 سبتمبر 2023 :

 

مصر -  إثيوبيا                1-0

بوركينا فاسو -  إيسواتيني   0-0

مالي  - جنوب السودان      4-0

 

السبت  9 سبتمبر 2023 :

 

مالاوي -  غينيا            2-2

موزمبيق -  غينيا          3-2

الكونغو الديمقراطية -  السودان 2-0

كوت ديفوار -  ليسوتو    1-0

موريتانيا  - الغابون      2-1

السنغال -  رواندا         1-1

جزر القمر -  زامبيا     1-1

المغرب  - ليبيريا       مؤجل

 

الاحد 10 سبتمبر 2023 :

 

نيجيريا  - ساو تومي وبرينسيبي   6-0

توغو  - الرأس الأخضر            3-2

غامبيا -  الكونغو                    2-2

 

 

الاثنين 11 سبتمبر 2023 :

 

غينيا بيساو -  سيراليون      2-1

 

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:

 

الكاميرون -  بوروندي      3-0 .

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كأس إفريقيا للأمم / الجولة السادسة والاخيرة: النتائج الكاملة للمباريات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 15:23     الفئـة : رياضــة   شارك

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