كأس إفريقيا للأمم / الجولة السادسة والاخيرة: النتائج الكاملة للمباريات

الاربعاء 6 سبتمبر 2023:
ليبيا - غينيا الاستوائية 1-1
الخميس 7 سبتمبر 2023:
أنغولا - مدغشقر 0-0
غانا - جمهورية أفريقيا الوسطى 2-1
الجزائر - تنزانيا 0-0
النيجر - أوغندا 0-2
تونس - بوتسوانا 3-0
الجمعة 8 سبتمبر 2023 :
مصر - إثيوبيا 1-0
بوركينا فاسو - إيسواتيني 0-0
مالي - جنوب السودان 4-0
السبت 9 سبتمبر 2023 :
مالاوي - غينيا 2-2
موزمبيق - غينيا 3-2
الكونغو الديمقراطية - السودان 2-0
كوت ديفوار - ليسوتو 1-0
موريتانيا - الغابون 2-1
السنغال - رواندا 1-1
جزر القمر - زامبيا 1-1
المغرب - ليبيريا مؤجل
الاحد 10 سبتمبر 2023 :
نيجيريا - ساو تومي وبرينسيبي 6-0
توغو - الرأس الأخضر 3-2
غامبيا - الكونغو 2-2
الاثنين 11 سبتمبر 2023 :
غينيا بيساو - سيراليون 2-1
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:
الكاميرون - بوروندي 3-0 .