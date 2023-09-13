الكأس الممتازة الإفريقية: اتحاد الجزائر يهدف إلى تحقيق اللقب الإفريقي الثاني أمام الأهلي المصري 

الجزائر - بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تحقيقه اللقب القاري الاول في تاريخه و المتمثل في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، يطمح اتحاد الجزائر الى اضافة لقب قاري جديد عند مواجهته نادي الأهلي المصري العريق في نهائي الكاس الافريقية الممتازة المقرر يوم الجمعة (15 سبتمبر الجاري) بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية بداية من الساعة ال00ر19سا، ليصبح الفريق الجزائري الثاني المتوج بهذه الكاس بعد وفاق سطيف .

ويعتقد مدرب تشكيلة ابناء سوسطارة، عبد الحق بن شيخة، أن مقابلة "السوبر الافريقي" تعد فرصة سانحة لأشباله للتأكيد ان التتويج بلقب كاس الكونفدرالية لم يكن من قبيل الصدفة، رغم ان المهمة سوف لن تكون يسيرة أمام فريق الاهلي المصري صاحب ثمانية كؤوس افريقية ممتازة .

وعن هذه المواجهة، اكد بن شيخة، ان المواجهة المبرمجة في بداية الموسم تتسم بطابع استعراضي سنسعى خلالها لمقارعة منافس غني عن اي تعريف على الساحة القارية و العالمية مضيفا "ستخوض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة و بطموح التتويج باللقب (...) ليس لدينا ما نخسره في مقابلة كرة القدم مفتوحة على كل الاحتمالات".

وبرمج فريق اتحاد الجزائر الذي التحق مساء يوم الاثنين بمدينة الطائف السعودية عدة حصص تدريبية تحسبا لمواجهة الكاس الافريقية الممتازة، علن ان تقام الحصة الأخيرة عشية موعد الحسم في نفس توقيت المقابلة .

ومعلوم، أن تشكيلة اتحاد الجزائر كانت قد اجرت تحسبا لهذه المقابلة المهمة تربص اعدادي طويل تخللته عدة مقابلات ودية ضدّ اندية تونسية، قبل العودة الى الجزائر لاستكمال التحضيرات من خلال لعب مقابلتين وديتين امام كل من شبيبة الساورة (2-1) و رائد القبة (2-0).

ومن جانبه أجرت تشكيلة الاهلي المصري تربصها تحسبا للموسم الجديد بالنمسا في الفترة الممتدة من 24 اغسطس الى 6 سبتمبر، خاض خلاله مقابلة ودية امام الفريق السلوفيني الوميني انتهت بفوز المصريين بنتيجة (3-1).

وشهد تربص الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر الذي وضع برنامجا قويا وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وبعد استفادتهم من فترة راحة دامت 48 ساعة، استأنفت عناصر الاهلي المصري التدريبات يوم الاحد بتعداد مكتمل بما فيهم العناصر الدولية التي شاركت في مقابلة الجولة الاخيرة من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2023 التي عرفت فوز منتخب مصر على اثيوبيا بنتيجة (1-0).

وستدار مقابلة السوبر الافريقي 2023 من قبل الحكم الغابوني بيار غيسلان اتشو، بمساعدة مواطنه بوريس مارلاز و الكاميروني كارين فومو بالإضافة الى الحكم الرابع السنغالي عيسى سي.

وتجدر الإشارة أن الأهلي المصري قد توج بلقب رابطة الابطال الافريقية على حساب الوداد البيضاوي المغربي (ذهابا ب2-1 و ايابا ب1-1) فيما توج اتحاد الجزائر بلقب الكاس الكونفدرالية الاول في تاريخه على حساب نادي يونغ افريكانز التنزاني (ذهابا ب2-1 و ايابا ب 0-1).

ويعد الأهلي الأكثر تتويج ا بلقب الكأس الأفريقية الممتازة حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة بينما خسر اللقب مرتين فقط الأولى أمام الزمالك في جنوب إفريقيا عام 1994 والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

وكان الأهلي قد توج بالنسخة الأخيرة من رابطة أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب.

وفي موعد الطائف بالمملكة العربية السعودية، سيحرص فريق اتحاد الجزائر على تحقيق الفوز الذي يجعله ثاني فريق جزائري يتوج بهذه الكأس بعد وفاق سطيف الذي توج بطبعة 2015 على حساب الاهلي المصري بنتيجة (1-1 فوز الوفاق بالضربات الترجيحية.

سجل المنافسة قبل مواجهة الاهلي المصري- اتحاد الجزائر

سجل الكاس الأفريقية الممتازة :

1993: افريكا سبور (كوت ديفوار)

1994: الزمالك (مصر)

1995: الترجي الرياضي (تونس)

1996: اورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)

1997 : الزمالك (مصر)

1998: النجم الساحلي (تونس)

1999: اسيك ميموزا (كوت ديفوار)

2000: الرجاء (المغرب)

2001 : هيرتس اوف واك (غانا)

2002: الاهلي (مصر)

2003 : (مصر)

2004 : انييمبا (نيجيريا)

2005: انييمبا (نيجيريا)

2006 : الاهلي (مصر)

2007 : الاهلي (مصر)

2008 : النجم الساحلي (تونس)

2009: الاهلي (مصر)

2010 : تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

2011 : تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

2012 : نادي فاس (المغرب)

2013 : الاهلي (مصر)

2014 : الاهلي (مصر)

2015 : وفاق سطيف (الجزائر)

2016 : تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

2017 ماميلودي صنداونس (جنوب افريقيا)

2018 : الوداد (المغرب)

2019 : الرجاء (المغرب)

2020 : الزمالك (مصر)

2021 : الاهلي (مصر)

2022 : نهضة بركان (المغرب)

2023 : الاهلي (مصر) او اتحاد الجزائر.