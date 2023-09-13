الرابطة الأولى "موبيليس": بعد أربع سنوات من السيطرة, شباب بلوزداد أمام تنافس شرس هذا الموسم

الجزائر - تعود عجلة بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم المحترفة الى الدوران نهاية الاسبوع الجاري, بعد توقف بسبب العطلة الصيفية, والتي ينتظر أن تشهد تنافسا قويا على اللقب, الذي حققه شباب بلوزداد خلال المواسم الاربعة الاخيرة, والمرتقب أن يجد صعوبة في الحفاظ على تاجه في ظل تواجد أندية قوية تطمح الى خلافته على "العرش" وعلى رأسهم غريمه مولودية الجزائر المدعم بأرمدة من اللاعبين النجوم.

وخلال السنوات الاخيرة, بات لقب البطل أمرا محسوما بالنسبة للنادي "البلوزدادي" بشكل مسبق, وهي نتيجة منطقية بالنظر الى التعداد الثري الذي يضمه, ليس فقط في التشكيلة الأساسية بل أيضا في بنك الاحتياط, اضافة الى الوضع المالي المريح والاستقرار الذي يعيشه النادي.

ودفعت السيطرة المطلقة لنادي "العقيبة", بعض الأندية الى "كسر الحصالة" هذه الصائفة بهدف جلب أفضل اللاعبين الموجودين في الساحة الكروية لتوقيف "زحف" اللونين الأحمر والأبيض الذي أتى على الاخضر واليابس.

وهو ما قامت به أكبر الأندية الوطنية على شاكلة شبيبة القبائل, وفاق سطيف, اتحاد الجزائر, وبشكل خاص مولودية الجزائر التي ألهبت سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع لاعبين ذوو مستوى عال, على رأسهم نجم المنتخب الوطني, يوسف بلايلي العائد الي البطولة الوطنية بعد تجربة طويلة في الخارج.

إلا أن الشباب هو الآخر ضم لاعبين دوليين للحفاظ على مكانته, حيث تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين يتقدمهم حارس "الخضر" رايس وهاب مبولحي وعدلان قديورة, فضلا عن عبد الرحمن مزيان, عبد الرؤوف بن غيث وأسامة درفلو.

وتهدف الفرق من خلال هذه التعزيزات الى الوقوف ندا في وجه بطل الجزائر في الاربع سنوات الأخيرة.

المال عصب الحرب

وفضلا عن نوعية اللاعبين, فإن الجانب المالي يلعب دورا حاسما في الجانب الكروي, ويبدو أن الاستثمار الكبير الذي تشهده بعض الأندية ستجعل موازن القوى متقاربة بينها هذا الموسم.

ولعل الاستثمار الكبير الذي دخلت به شركة "مدار هولدينغ", المساهم الرئيسي في شباب بلوزداد منذ سنوات, سمح لهذا الفريق بالسيطرة على البطولة خلال السنوات الاربع الاخيرة, على عكس عدة فرق اخرى التي لم تتمكن من منافسة البطل لأسباب مالية, فضلا عن فقدانها لأبرز لاعبيها الباحثين عن الاستقرار المادي في فرق أخرى.

لكن الامور باتت تتغيير , فالأمر لم يعد يقتصر على فرق محدودة على غرار ناديي مولودية الجزائر واتحاد الجزائر, المدعومين من شركتي سيربور وسوناطراك, بل مست فرقا أخرى من خلال دخول شركات جديدة عالم الكرة والتي أضحت هي المالكة لهذه الأندية.

وهو ما حصل مع شبيبة القبائل بدخول مؤسسة "موبيليس", ووفاق سطيف مع شركة "سونلغاز", ومولودية وهران مع مؤسسة "هيبروك".

حتى بعض الفرق تعول هي الأخرى لعب الأدوار الأولى, على غرار شبيبة الساورة وشباب قسنطينة, اللذين تعودا على المشاركة في المنافستين الافريقيتين : رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية.

التنافس من اجل البقاء

من جهة أخرى, يسعى الصاعدان الجديدان الى حظيرة النخبة, نجم بن عكنون واتحاد سوف, الى تحقيق البقاء برفع التحدي أمام "عمالقة" البطولة, وتكرار ما فعله سابقيهما الموسم الماضي, اتحاد خنشلة ومولودية البيض صاحبا الصعود التاريخي نهاية موسم 2021-2022 والذى ادى موسما استثنائيا باحتلاله المركز الرابع في اول تجربة في الرابطة الاولى. لكن المأمورية ستكون صعبة هذا الموسم سيما بعد رحيل المدرب شريف حجار و بعض العناصر الاساسية لأسباب مالية.

في حين, يأمل نادي بارادو, الناجي في اللحظات الاخيرة من السقوط الي الرابطة الثانية هواة, في تقديم موسم أفضل من السابق اعتمادا على لاعبي أكاديميته التي تعد "خزان" الفريق الأول. الاكيد ان التنافس سيكون على اشده من اجل تفادي المنطقة الحمراء منذ الجولة الاولى المقررة يوم الجمعة تفاديا لاي مفاجاة غير سارة في نهاية الموسم.

أبرز الانتقالات خلال مرحلة "الميركاتو" الصيفي

شباب بلوزداد :

- قدوم: رايس مبولحي (القادسية/السعودية), عبد الرحمان مزيان (اتحاد الجزائر), حسين بن عيادة (الوداد البيضاوي/المغرب), الغامبي لمين جالو (كيسيورينغيكي أنقرة/تركيا), عدلان قديورة (الوكرة/قطر), زين الدين بوتمان (النجم الرياضي الساحلي التونسي) و درفلو اسامة (إيمن / هولندا), عبد الرؤوف بن غيث (الرجاء البيضاوي) و المالي مامادو ساماكي (النادي الرياضي البنزرتي التونسي).

- رحيل: زكريا دراوي (الوداد البيضاوي/ المغرب), حسام الدين مريزق (فيزيلا/البرتغال) خير الدين طوال (اتحاد الجزائر), بوزيد داداش (نجم مقرة), ميلود ربيعي (شباب قسنطينة), عز الدين دوخة (بدون فريق), آنايو إيوالا (الترجي الرياضي/ تونس), أحمد آيت عبد السلام (نادي بارادو)

مولودية الجزائر:

- قدوم: جمال بن العمري (نادي الوصل /الإماراتي), مهدي زرقان (نادي نيم الفرنسي), محمد زوقرانا (آساك ميموزا /كوت ديفوار), يوسف بلايلي (أجاكسيو/فرنسا), سفيان بايزيد (اتحاد خنشلة).

- رحيل: فريد شعال (نادي النجمة/السعودية), أوكيل عبد المالك (وفاق سطيف), ابراهيم مرسلي (اتحاد سوف), طيب حمودي (اتحاد بسكرة)

اتحاد الجزائر:

- قدوم: نبيل لعمارة (النادي الافريقي/ تونس), سيكو كوناتي (الملعب المالي), محمد أمين بوزيان (اتحاد المنستير/تونس), خير الدين طوال (شباب بلوزداد), عبداللاي كانو (جولبيا/مالي)

- رحيل : عبد الرحمان مزيان (شباب بلوزداد), هيثم لوصيف و أيمن محيوس (نادي إيفردون/ سويسرا), زكرياء الهريش (السويحلي/ليبيا).

وفاق سطيف:

- قدوم: موريبا ديارا (الملعب المالي), سليمان كوليبالي (كارميوتيسا/قبرص karmiotissa), أوكيل عبد المالك (مولودية الجزائر), أيمن لحمري (شبيبة الساورة).

- رحيل: يوسف فلاحي (النادي البنزرتي/تونس), زكريا بوحلفاية (شباب قسنطينة), صلاح الدين رحبة (نجم مقرة), غيلاس قناوي (المصري البورسعيدي/مصر), الكامروني إينو نكامبي (شباب قسنطينة)

شبيبة القبائل:

- قدوم: سيمون مسوفا (القادسية/السعودية), عمران فايق (نجم مقرة), رضوان بركان (أولمبيك آقبو), ايسونغ ماتوتي (نادي 1045 ليبروفيل/الغابون)

- رحيل: يسين قنينة (مولودية وهران), شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة), رضوان زردوم (أولمبي الشلف), يوبا اوقاسي (مولودية وهران)

مولودية وهران:

- قدوم: يوبا اوقاسي (شبيبة القبائل), يسين قنينة (شبيبة القبائل), عبد القادر بلحران (اتحاد الجزائر), زبير مطراني (الشعلة/السعودية)

-رحيل: محمد لقرع (شبيبة تيارت), زكريا خالي (شباب تيموشنت), بن علي بن عمار (شبيبة الساورة), كمال سوفي (اتحاد الجزائر)

نادي بارادو:

- قدوم: أحمد آيت عبد السلام (شباب بلوزداد), كريست تولوينغا christ toulouenga (ديابل نوار/ الكونغو), فؤاد كرميش (شباب تيموشنت)

- رحيل: مروان زروقي (شباب بلوزداد), حسين دهيري (اتحاد الجزائر), خير الدين بوصوف (شباب قسنطينة), علي حيمود (شباب باتنة)

شبيبة الساورة :

- قدوم: بن علي بن عمار (شبيبة الساورة), خلف الله هشام (شباب بلوزداد), محمد طيب (أمل الأربعاء), عبدلي عبد الرحيم (شباب المشرية)

- رحيل: أيمن لحمري (شبيبة الساورة), زعيتري زكريا (وفاق سطيف), سعيدي زكريا (وفاق سطيف), الياس دوسن (صفاء خميس مليانة)

اتحاد خنشلة:

- قدوم: سفيان خضايرية (الشعلة/السعودية), هشام العقبي (المحرق/البحرين), عبد الجليل مديوب (بوردو/فرنسا), الياس يعيش (القادسية/الكويت)

- رحيل: فؤاد حداد (نجم مقرة), عبد الحميد براهيمي (اتحاد سوف), سفيان بايزيد (مولودية الجزائر), سعيد بورحلة (نجم مقرة)

مولودية البيض:

- قدوم: مهدي قادري (صفاء خميس مليانة), عباس عبد النور (ترجي مستغانم), كمال بلميلود (نادي خالد بن الوليد/ليبيا), عيسى بودشيشة (وفاق سطيف)

- رحيل: حاج عيسى علالي (أولمبي المدية), عمر مبارك (اتحاد الجزائر), أمين بلمختار (مستقبل واد سلي), وليد علاتي (شبيبة تيارت)

شباب قسنطينة :

- قدوم: ميصالة مرباح (اتحاد الجزائر), خير الدين بوصوف (نادي بارادو), الكامروني إينو نكامبي (وفاق سطيف), زكريا بن شاعة (مولودية وهران)

- رحيل : شمس الدين رحماني (شبيبة القبائل), حمزة الربيعي (اتحاد خنشلة), علي محزم (مولودية باتنة), عبد الحق عبد الحفيظ (شبيبة الساورة)

نجم مقرة :

- قدوم : حسين لعريبي (نادي الشعلة/السعودية), منصف مرواني (أولمبي المدية), عبد القادر صالحي (بيرغانتينوس/اسبانيا)

- رحيل : نافع علوي (رائد القبة), بلال بوزيد (شباب المشرية), عمران فايق (شبيبة القبائل)

اتحاد سوف :

- قدوم : عبد الرحمن بورديم (شباب بلوزداد), ابراهيم مرسلي (مولودية الجزائر), ابراهيم بكاكشي (اتحاد الجزائر)

- رحيل : حسين بالح (رائد القبة), ماليك هادف (شبيبة جيجل), حمزة مشنف (شباب عين فكرون)

اتحاد بسكرة :

- قدوم : عبد الله دواجي (جمعية وهران), طيب حمودي (مولودية الجزائر), أحمد عبد القادر (شباب بلوزداد)

- رحيل : محمد امين عبيد (نادي حطين/السعودية), حمزة يدروج (اتحاد سوف), اقبال بوفليغة (شبيبة جيجل)

أولمبي الشلف :

- قدوم : رضوان زردوم (شبيبة القبائل), ريان صهيب شكري (إيوبي اتليتيكس انديانا indiana Iupui/امريكا), مصطفى عليلي (شبيبة القبائل)

- رحيل : محمد الصديق بن بورنان (اولمبيك اقبو), امين عبد الرؤوف غضبان (مولودية باتنة), نور الاسلام فتوحي (اتحاد الجزائر)

نجم بن عكنون :

- قدوم : محمد بوعيشة (اولمبي المدية), يسين دغماني (امل الاربعاء), محمد الامين زماموش (نجم بن عكنون)

رحيل : دحو الهندي (اتحاد الحراش), زهير بن عياش (شباب برج منايل), صفوان شريدي (وفاق سور الغزلان).

تغييرات كثيرة على مستوى الطواقم الفنية للفرق عشية انطلاق المنافسة

عشية اعطاء اشارة انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" للموسم الكروي 2023- 2024 المقررة, يوم الجمعة, عرفت الاندية تغييرات كثيرة على مستوى الطواقم الفنية, باعتبار ان ستة (6) فقط من بين ال16 المنشطة للمنافسة حافظت على مدربها, فيما اختارت الفرق العشرة الاخرى وعلى راسها حامل اللقب للمواسم الاربعة الاخيرة شباب بلوزداد استقدام مدرب جديد .

فبالإضافة الى شباب بلوزداد الذي سيخوض منافسات الموسم الجديد تحت قيادة التقني البلجيكي سفان فاندربروك, اختارت عدة فرق من بطولة المحترف الاول اسناد عارضتها الفنية لمدربين جدد,على غرار وفاق سطيف الذي اعلن في وقت سابق استعانته بخدمات المدرب عبد القادر عمراني المتوج بكاس الجزائر مع اولمبي الشلف, قبل ان يعلن قبل اقل من 48 ساعة من انطلاق البطولة انهاء هذا الترابط و التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريك دوما العائد الي البطولة الجزائرية.

وبعد قطعه لمشوار اقل ما يقال عنه انه كان جيدا في اول موسم له في بطولة الرابطة المحترفة الاولى الموسم المنصرم, اسند فريق مولودية البيض, شؤون عارضته الفنية في الموسم الجديد للتقني الجزائري عبد النور حميسي خلفا للمدرب السابق شريف حجاز الذي التحق بفريق شبيبة الساورة.

وفي اطار مسعاها للبحث عن النفس الجديد والمردود الاحسن, بعد الوجه الشاحب التي ظهرت به الموسم المنصرم , قررت فرق اخرى تغيير قيادتها والتعاقد مع مدربين جدد على غرار مولودية وهران التي استعانت بخبرة المدرب خير الدين ماضوي و اتحاد بسكرة التي تعاقدت مع المدرب منير زغدود و نجم مقرة الذي يخوض بطولة هذا الموسم تحت قيادة المدرب عزيز عباس .

وبالمقابل فضلت ستة (6) فرق من بطولة الرابطة الاولى , مواصلة المشوار مع نفس المدربين الذين اشرفوا عليها في الموسم الماضي , ابرزهم اتحاد الجزائري الذي ابقى على مدربه عبد الحق بن شيخة الذي توج معه بكاس الكونفدرالية الافريقية , مثله مثل شباب قسنطنية (نائب البطل) الذي جدد الثقة في مدربه اليامين بوغرارة .

ومن جهته يواصل التقني الفرنسي باتريس بوميل الذي تولى العارضة الفنية لمولودية الجزائر في منتصف الموسم المنصرم خلفا للتقني التونسي فوزي البنزرتي , المشوار مع عميد الاندية الجزائرية هذا الموسم, مثله مثل يوسف بوزيدي (شبيبة القبائل)و ندير لكناوي (نادي بارادو) اللذين نجحا في انقاذ فريقيهما من شبح السقوط الى الرابطة الثانية.

واختارت الفرق الصاعدة الى الرابطة الاولى ورقة الاستقرار بالنسبة لنجم بن عكنون و التغيير من جهة اتحاد سوف لخوض مغامرتها الجديدة , حيث ابقى نجم بن عكنون على عبد النور بوصبية , بينما قرر اتحاد سوف الاستعانة بخدمات المدافع الدولي السابق عمر بلعطوي القادم من مولودية وهران خلفا لرضا بن دريس الذي التحق برائد القبة.

وخلافا للمواسم السابقة, تتسم بطولة هذا الموسم بتقلص عدد المدربين الاجانب الى اربعة اسماء فقط هي على التوالي : الفرنسي (فرانك دوما/ وفاق سطيف), الفرنسي باتريس بومال (مولودية الجزائر) والبلجيكي سيفان فاندر بروك (شباب بلوزداد) و التونسي مراد العقبي (اتحاد خنشلة).

قائمة المدربين ال16 في بطولة الرابطة المحترفة الاولى

1- شباب بلوزداد :( البلجيكي سيفان فاندربروكي) جديد

2- وفاق سطيف : (الفرنسي فرانك دوما) جديد

3- مولودية وهران: (خير الدين مضوي)جديد

4- شبيبة الساورة: (شريف حجار) جديد

5- مولودية البيض: (عبد النور حميسي )جديد

6- اولمبي الشلف:(عبد القادر يعيش) جديد

7- اتحاد خنشلة : التونسي (مراد العقبي) جديد

8- اتحاد بسكرة :(منير زغدود) جديد

9- نجم مقرة :(عزيز عباس) جديد

10- اتحاد سوف: (عمر بلعطوي) جديد

11- اتحاد الجزائر:(عبد الحق بن شيخة) تجديد الثقة

12- مولودية الجزائر:(باتريس بومال ) تجديد الثقة

13- شبيبة القبائل : (يوسف بوزيدي) تجديد الثقة

14- شباب قسنطينة:(اليامين بوغرارة) تجديد الثقة

15- نادي بارادو:( ندير لكناوي) تجديد الثقة

16- نجم بن عكنون :(عبد النور بوسبية) تجديد الثقة.

برنامج الجولة الاولى

يوم الجمعة 15 سبتمبر

اتحاد خنشلة - وفاق سطيف 00ر 16

مولودية البيض - شباب قسنطينة 00ر 16

جمعية أولمبي الشلف - مولودية وهران 00ر 19

السبت 16 سبتمبر

نجم مقرة - شبيبة القبائل 00ر 16

مولودية الجزائر- نجم بن عكنون 00ر 16 (بدون جمهور)

الاحد 17 سبتمبر

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 00ر 20

مقابلات مؤجلة:

الاربعاء 27 سبتمبر

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 00ر16

الاربعاء 4 اكتوبر 2023

اتحاد سوف - شباب بلوزداد 00ر 16.

السجل الكامل قبل انطلاق الموسم الكروي 2023 -2024

1963 : اتحاد الجزائر 1964 : اتحاد عنابة

1965 : شباب بلوزداد 1966 : شباب بلوزداد

1967 : نصر حسين داي 1968 : وفاق سطيف

1969 : شباب بلوزداد 1970 : شباب بلوزداد

1971 : مولودية وهران 1972 : مولودية الجزائر

1973 : شبيبة القبائل 1974 : شبيبة القبائل

1975 : مولودية الجزائر 1976 : مولودية الجزائر

1977 : شبيبة القبائل 1978 : مولودية الجزائر

1979 : مولودية الجزائر 1980 : شبيبة القبائل

1981 : رائد القبة 1982 : شبيبة القبائل

1983 : شبيبة القبائل 1984 : غالي معسكر

1985 : شبيبة القبائل 1986 : شبيبة القبائل

1987 : وفاق سطيف 1988 : مولودية وهران

1989 : شبيبة القبائل 1990 : شبيبة القبائل

1991 : مولودية قسنطينة 1992 : مولودية وهران

1993 : مولودية وهران 1994 : اتحاد الشاوية

1995 : شبيبة القبائل 1996 : اتحاد الجزائر

1997 : شباب قسنطينة 1998 : اتحاد الحراش

1999: مولودية الجزائر 2000 : شباب بلوزداد

2001 : شباب بلوزداد 2002 : اتحاد الجزائر

2003 : اتحاد الجزائر 2004 : شبيبة القبائل

2005 : اتحاد الجزائر 2006 : شبيبة القبائل

2007 : وفاق سطيف 2008 : شبيبة القبائل

2009 : وفاق سطيف 2010 : مولودية الجزائر

2011 : أولمبي الشلف 2012 : وفاق سطيف

2013 : وفاق سطيف 2014 : اتحاد الجزائر

2015 : وفاق سطيف 2016 : اتحاد الجزائر

2017 : وفاق سطيف 2018 : شباب قسنطينة

2019: اتحاد الجزائر . 2020: شباب بلوزداد

2021: شباب بلوزداد 2022: شباب بلوزداد

2023 : شباب بلوزداد. 2024 : ......