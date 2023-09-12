كرة القدم/ لقاء ودي: الجزائر تفوز على السنغال (1-0)

وسجل هدف المباراة, اللاعب فارس شايبي, في الدقيقة 64 لفائدة "الخضر". وتدخل هذه المواجهة في اطار تحضيرات المنتخبين الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 بكوت ديفوار (المؤجلة الى 2024).

وكان "الخضر" قد أنهوا الخميس الفارط مشوارهم التصفوي المؤهل الى كأس افريقيا بتعادل امام تنزانيا (0-0) بمدينة عنابة برسم الجولة السادسة عن المجموعة السادسة, فيما تعادل السنغال أمام رواندا (1-1) في ختام التصفيات عن المجموعة الثانية, علما أن المنتخبين ضمنا تأهلهما مسبقا الى "الكان".

وتعود آخر مقابلة جمعت المنتخبين الجزائري والسينغالي الى تاريخ 19 يوليو 2019, بمناسبة نهائي كأس افريقيا بملعب القاهرة الدولي (مصر), حيث عاد الفوز ل "الخضر" بهدف أمضاه المهاجم بغداد بونجاح, وهو الذي منح به الجزائر اللقب القاري الثاني في تاريخها.