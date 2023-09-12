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الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى 2023 : كرة السلة على الكراسي (سيدات): الجزائر تفوز على جنوب افريقيا وتحتفظ باللقب الافريقي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 18:45     الفئـة : رياضــة
الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى 2023 : كرة السلة على الكراسي (سيدات): الجزائر تفوز على جنوب افريقيا وتحتفظ باللقب الافريقي

أكرا- حافظ المنتخب النسوي الجزائري لكرة السلة على الكراسي على لقبه الافريقي عقب تغلبه على نظيره من جنوب افريقيا بنتيجة67- 27 الشوط الأول (36- 16) في نهائي الدورة الذي جمعهما اليوم الثلاثاء  بأكرا (غانا)  لحساب دورة الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى التي تسمح للبطل بتمثيل القارة السمراء في الدورة الاخيرة المؤهلة إلى الالعاب البرالمبية بباريس- 2024.

وجاءت ارباع  المباراة كالتالي: (19-4, 18-12, 14-8 و16-3).

ففي مباراة متوازنة نوعا ما بين أحسن منتخبين نسويين افريقيين في كرة السلة على الكراسي, واجهت بطلات افريقيا مقاومة من منافستهن الجنوب افريقيات , مقارنة بالمقابلات الخمس الاولى التي لعبت بمجموعة واحدة بسبعة منتخبات ضمت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا والمغرب .

وحققت التشكيلة الوطنية النسوية انتصارات سهلة وبفارق واسع في السلات , تواليا أمام  كينيا (98-8) والمغرب (87-5) , زامبيا (85-14 )  جمهورية الكونغو الديمقراطية (44-20) وغانا ( 100-9)  وهوما سمح للمدرب الوطني أحمد طاقيش بتغيير تعداد  اللاعبات واراحة الاساسيات منهن , تحسبا للقاء الاخير للمجموعة ضد جنوب افريقيا الذي يحدد اسم  البطل.

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وبالإضافة الى التاج الافريقي , احرز المنتخب الجزائري , القاب , احسن هجوم, دفاع  و صانعة العاب .

ويسمح اللقب البرالمبي التي توجت به الجزائر بتمثيل القارة السمراء في الدورة الاخيرة المؤهلة إلى الالعاب البرالمبية بباريس- 2024 , المقررة باليابان السنة المقبلة, بعد تغيير نظام التصفيات من طرف الهيئة الدولية .

ويواجه في هذ الاثناء, المنتخب الجزائري لكرة السلة على الكراسي رجال نظيره المغربي في  نهائي دورة الألعاب البرالمبية الإفريقية الذي يسمح ايضا للبطل بتمثيل القارة السمراء في الدورة الاخيرة المؤهلة إلى الالعاب البرالمبية المقررة بباريس- 2024 .

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الألعاب البرالمبية الإفريقية الاولى 2023 : كرة السلة على الكراسي (سيدات): الجزائر تفوز على جنوب افريقيا وتحتفظ باللقب الافريقي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 18:45     الفئـة : رياضــة   شارك

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