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الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا- 2023 : الجزائر في طريق البحث عن التاج القاري الثالث أمام مصر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 17:49     الفئـة : رياضــة
الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا- 2023 : الجزائر في طريق البحث عن التاج القاري الثالث أمام مصر

القاهرة- يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة -رجال, نظيره المصري في نهائي بطولة افريقيا للأمم- 2023 , غدا الاربعاء ( 00ر17سا), بالمركب الاولمبي بالقاهرة , بطموح التتويج بالتاج القاري الثالث الذي غاب عن خزائنه منذ 30 سنة.

فبعد تأهله الى النهائي في مباراة مثيرة , ضد ليبيا (3-2: 18-25, 25-15, 33-35 , 25-22 و14-11), حقق السداسي الجزائري مشوارا بدون خطأ, منذ بداية الطبعة ال24 لبطولة افريقيا, مسجلا بذلك فوزين في مرحلة المجموعات , واحد منها امام مصر (3-0) , قبل ان يزيح , تواليا, غانا في ثمن النهائي ورواندا في الربع , بنفس النتيجة 3-0 .

وهكذا يخوض محمد امين اومسعد وزملاؤه النهائي كمرشحين  للفوز به , امام منتخب مصر الذى تأهل على حساب نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 ( 25-13, 25-23, 25-20 و 29-27).

واعتبر المدرب الوطني, كريمو برناوي -الذي كان من ضمن اللاعبين المتوجين بالتاج الافريقي سنة 1993- ان " الهدف تحقق بالوصول الى النهائي , سيما بعد الغياب عن الطبعة الماضية التي جرت برواندا 2021 ".

وصرح التقني الجزائري لموقع الكونفديرالية الافريقية للكرة الطائرة : " أولا أهنئ اللاعبين على الاداء البطولي في مباراة نصف النهائي امام ليبيا , التي فازت علنيا في نهائي الالعاب الرياضية العربية  بالجزائر في يوليو-2023 .

  بعد غيابنا عن بطولة افريقيا الاخيرة , كان لزاما علينا التأهل الى النهائي, حتى نسجل عودتنا الى الساحة الافريقية وهذه في حد ذاته نتيجة ايجابية " مضيفا , " الان سوف نفسح المجال للاسترجاع قبل التحضير للنهائي في غضون يومين ".

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من جهته صرح رئيس الاتحادية المصرية للكرة الطائرة , ياسر قمر : " التقاء الجزائر ومصر في نهائي بطولة افريقيا ,بعد 14 سنة, دليل على عودة الكرة الطائرة الجزائرية الى سالف مستواها ".

واستطرد قائلا : " هذه الطبعة سجلت مشاركة احسن الفرق الافريقية ,مع مستويات متفاوتة من تشكيلة لأخرى . النهائي امام الجزائر سيكون مثيرا للغاية , بين فريقين يتطلعان الى التتويج الذي غاب عنهما منذ سنوات.  الافضل سيفوز".

وتقابل المنتخبان الجزائري والمصري مرتين في نهائي المنافسة , اخرها يعود لسنة 2015 بالمغرب بفوز الفراعنة (3-0).  وجرى النهائي الاول بين ممثلي البلدين سنة 1991 بالقاهرة بفوز السداسي الجزائري ب3-2.

وفي سجل بطولة افريقيا , حققت الجزائر لقبين (1991و 1993) , بينما احرزت مصر ثمانية القاب, منها الاخيرة  في سنة 2015.

و بالإضافة الي مصر والجزائر منشطا نهائي الطبعة ال24 لبطولة افريقيا للأمم , فضلا عن الفائز بالمقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث , بين الكاميرون وليبيا ,  سيمثلون القارة الافريقية في بطولة العالم -2025  للعبة, التي ستسجل  مشاركة 32 منتخبا .

وتوج بالطبعة الأخيرة  لبطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة – رجال التي جرت برواندا 2021 , المنتخب التونسي امام نظيره الكاميروني (3-1).

 

برنامج الجولة الاخيرة للمنافسة ( توقيت جزائري):

 

الاربعاء13 سبتمبر :

مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع

الكاميرون- ليبيا   (00ر15سا)

 

نهائي:

الجزائر- مصر  ( 00ر17سا) .

 

سجل المنافسة قبل المواجهة النهائية بين مصر و الجزائر

 

 

1967 : تونس

1971 : تونس

  1. مصر

1979 :تونس

1983: مصر

1987: تونس

1989: الكاميرون

1991 : الجزائر

1993 : الجزائر

1995: تونس

1997: تونس

1999 : تونس

2001: الكاميرون

2003 : تونس

2005: مصر

2007: مصر

2009: مصر

2011: مصر

2013 : مصر

2015 : مصر

2017:تونس

2019: تونس

2021:تونس

2023 : الجزائر او مصر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 18:27
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الكرة الطائرة/ بطولة افريقيا- 2023 : الجزائر في طريق البحث عن التاج القاري الثالث أمام مصر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 17:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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